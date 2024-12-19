https://sputnik-georgia.ru/20241219/vizit-genseka-soveta-evropy-podtverdil-legitimnost-vlastey-gruzii--deputat-291468062.html

Визит генсека Совета Европы подтвердил легитимность властей Грузии – депутат

Визит генсека Совета Европы подтвердил легитимность властей Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Ален Берсе провел встречи с премьером и главой парламента Грузии, а также встретился с Бидзиной Иванишвили 19.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-19T11:57+0400

2024-12-19T11:57+0400

2024-12-19T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Визит генcека Совета Европы Алена Берсе в Грузию является еще одним доказательством того, что вопрос о легитимности властей страны не стоит на повестке дня, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Визит Берсе в Тбилиси проходит на фоне непрекращающихся в Грузии с 28 ноября акций протеста, вызванных решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. В рамках визита Берсе уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, с главой парламента Шалвой Папуашвили, с почетным председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили, а также с Народным защитником Леваном Иоселиани.Тесное сотрудничество между Грузией и Советом Европы продолжится – премьер>>Оппозиция сегодня находится в тупике, отметил депутат. "Повестка дня радикальной оппозиции настолько высосана из пальца, что не выдерживает критики. Радикальная оппозиция связывает именно этот вопрос со своими дискуссиями о виртуальном успехе, поскольку отсутствие легитимности, в их воображении, должно привести к проведению повторных выборов", – сказал депутат. Оппозиция, поддерживающие ее президент Грузии и неправительственные организации активно работают на тем, чтобы международное сообщество не признало легитимность новоизбранного парламента. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой.По словам Матикашвили, все точки расставлены. "Первое – "Нацмайдан" не состоялся. Второе – вопрос легитимности физически не стоит на повестке дня. Третье – если вошедшая в тупик радикальная оппозиция своевременно не последует общеевропейскому и вскоре уже американскому пути, то окажется на исторической политической помойке", – добавил Матикашвили. Между тем глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, которая вместе с премьером встретилась с Берсе, назвала его визит хорошим политическим жестом. В четверг генсек Совета Европы в рамках визита в Грузию планирует встретиться с лидерами оппозиции и представителями гражданского общества. Официальный визит Берсе завершится 21 декабря. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года.Что касается акций протеста, то митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 28 ноября по 8 декабря за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном были порядке задержаны более 370 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, совет европы, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, грузия - евросоюз, евросоюз