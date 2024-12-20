https://sputnik-georgia.ru/20241220/evropeyskie-mechty-gruzii-kak-vse-nachinalos--291484724.html

Европейские мечты Грузии: как все начиналось

Европейские мечты Грузии: как все начиналось

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия Арчил Сихарулидзе размышляет о том, как Грузия оказалась на политическом распутье 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T19:19+0400

2024-12-20T19:19+0400

2024-12-20T20:38+0400

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грузия

политика

европа

вашингтон

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михаил саакашвили

зураб жвания

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Политическая повестка правящей "Грузинской мечты" последние месяцы резко изменилась. Слепо идти в Европу грузины больше не хотят и это доказали результаты прошедших парламентских выборов. У большинства избирателей есть настрой – попасть в Европу с достоинством. Вот только устраивает ли саму Европу такой грузинский настрой? Стремление Грузии к Западу – это повестка последних тридцати лет. После восстановления независимости страна столкнулась с множеством вызовов, среди которых внутренние конфликты, непростые отношения с соседней Россией, необходимость реформирования экономической и политической систем. Но, самое главное, Грузия старалась найти сильных союзников, которые могли бы "защитить и накормить". С Россией сотрудничать Грузия не захотела – только-только вышла из Союза, нужны были новые горизонты, новые партнеры. Стремление к интеграции с Западом стало буквально самоцелью грузинской политики, которое еще более усилилось после Революции роз в 2003 году, когда к власти пришла "прозападная" коалиция во главе с Михаилом Саакашвили. Не будем кривить душой, реформы, проведенные после Революции роз, в том числе борьба с коррупцией, либерализация экономики и приватизация, способствовали созданию в стране благоприятного инвестиционного климата. Я – грузин, следовательно, я – европеец В 1999 году с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы известный грузинский политик Зураб Жвания заявил: "Я грузин, следовательно, я – европеец". Его слова в 2019 году символически повторил бывший премьер-министр от "Грузинской мечты" Мамука Бахтадзе, чтобы подтвердить верность государства западному вектору. Именно с заявлением Жвания начался т. н. европейский проект, который должен был переформатировать страну и самого "грузина" в нового европейца, хотя на тот момент никто в Грузии не знал, что это значило, и главный запрос был не на европейскость, а на антикоррупционные меры и выстраивание стабильного, правового государства, чтобы люди жили достойно.Но надо понимать, что, хоть грузинское общество в целом позитивно настроено на интеграцию с Европой, никто не отменял разрыв между риторикой и реальностью. Для истинной интеграции недостаточно подписать соглашения с ЕС или НАТО. Необходимо глубокое внедрение европейских ценностей, таких как верховенство права, уважение к правам человека, защита меньшинств и борьба с коррупцией. И когда в стране с многовековым православием говорят о так называемых "меньшинствах", начинается разрыв шаблонов. Не может "классический" грузин поддерживать людей с нетрадиционной ориентацией. У большинства грузин – семья, традиционный брак, православная вера. Это святое. Отсюда постоянные трения в обществе. Кто-то хочет в Европу, закрыв глаза на все условности, кто-то не может переступить через свои "красные линии". Обособленно стоит вопрос геополитики. Хотя Грузия, действительно, имеет общие культурные и религиозные корни с Европой, многовековое влияние со стороны Востока также не следует игнорировать. Страна и народ развивались на пересечении цивилизаций, и ее многокультурное наследие отражает сложное переплетение европейских, азиатских и ближневосточных влияний. Радикализация "Европейскости" Грузии Наглядным примером того, что европейский проект уже давно трансформировался в радикальную идеологию, являются последние политические процессы. Возьмем в пример акции протестов против т. н. закона об иноагентах. При этом главное – не сами акции, которые уже давно стали частью политической культуры страны, а те сказы, которые активно продвигались не только местными элитами, но некоторыми представителями западных стран. Стало очевидным, что значительная часть молодежи и местных научных, неправительственных и бизнес-элит не просто зависят от западных инвестиций, но и рассматривают западный вектор как "предназначение". Из вектора внешней политики часть грузинского населения превратила европейский курс в национальную радикальную идеологию по принципу "пан или пропал". По сути, страна оказалось в сказе, где, следуя латинской пословице "или Цезарь, или ничто" (лат. "Aut Caesar, aut nihil"), то есть Грузию поставили перед выбором – или западное развитие, или забвение. Тем самым из стратегически и тактически выверенной внешнеполитической меры интеграция в НАТО и ЕС превратилась в тоталитарную идеологию, которая, по коммунистическим стандартам, вместо свободы волеизъявления привнесла цивилизационный детерминизм. США целенаправленно атакуют Грузию – депутат о новых санкциях Вашингтона >>Показательно, что одним из главных аргументов идеологов этой агрессивной "европеизация" Грузии служит убеждение, что европейское будущее – это не просто стратегический выбор, но абсолютная необходимость и даже единственный возможный путь для страны. Политическая элита Революции роз сделала европейскую и евроатлантическую интеграцию центральным элементом внешней политики страны. Однако, эта политика окончательно приняла радикальную форму, игнорируя и демонизируя все другие альтернативы, в том числе критическое мышления в целом. Также, в грузинском политическом и общественном дискурсе часто происходит идеализация Запада и европейских структур без учета их реальных недостатков и проблем. Обществу активно навязывается восприятие Европы как "рая на земле" или универсальной модели для подражания, что может привести к разочарованию, особенно, если ожидания не будут соответствовать реальности. Это методичное навязывание создает и обратный эффект для части общества – отторжения западных ценностей. Более того, возникает вопрос национальной идентичности, которая находится под давлением с обеих сторон. С одной стороны, радикальная европеизация предполагает отказ от определенных аспектов грузинской традиционной культуры в пользу западных стандартов, с другой – в ответ на это возникает усиление консервативных и националистических настроений. Еще один важный аспект: "радикальная европеизация" может обострить экономические и политические противоречия, связанные с реформами по лекалам ЕС, которые, хотя и оказывают положительное воздействие на экономику, в долгосрочной перспективе в ходе реформирования могут вызывать негативные социальные последствия, такие как рост безработицы или социальное неравенство. Важным аспектом радикализма является отсутствие политической и геополитической гибкости, тотальная зависимость от мнения и влияния, от поддержки ЕС и НАТО. По сути, национальные интересы этих игроков иногда стоят выше национальных интересов самого государства, предпринимаются попытки тотальной унификации, будто бы Грузия уже не только является частью западного мира, но и все ее интересы автоматически совпадают с политическими взглядами Вашингтона и Брюсселя. А это, исходя из существующих экономических и геополитических реалий, не соответствует действительности. Западные "ценности" против грузинского "баланса"Придя к власти в 2012-13 гг., "Грузинская мечта" четко сформулировала свою политику – достижение и удержание мира через стабильность, экономическое развитие, через лавирование и поступательную интеграцию в западные институты. Хотя "европейский проект" был важен, но именно мир и процветание стали главной платформой, которую назвали политикой баланса. Со временем политика баланса стала представлять собой жизненно важный стратегический курс правительства Грузии, направленный на обеспечение как внутренней стабильности, так и внешнеполитической гибкости страны. Такой подход позволил Грузии лавировать между своими западными партнерами и Россией, имеющей традиционно сильное влияние в регионе. По сути, благодаря этим взглядам ГМ стала уникальной в противовес радикально прозападным настроениям в оппозиционном сегменте. Политика баланса, реализуемая правящей партией, внесла вклад в смягчение внутренней напряженности в Грузии. В отличие от резких антироссийских настроений периода Саакашвили, Мечта приняла более прагматичный подход к отношениям с Россией, что позволило снизить вероятность обострения конфликта. Такая политика способствовала стабильности внутри страны, где часть населения поддерживает дружеские отношения с Россией, тогда как другая ориентирована на Запад. Прагматичные отношения с Россией позволили значительно улучшить торговые связи. Последние годы Россия наряду с Турцией – главный экономический партнер страны. И это не пустые слова, а регулярные отчеты Сакстата страны. Внешняя торговля Грузии продолжает расти >>Однако у этого подхода с добрососедством изначально были яростные противники в самой Грузии и на Западе, которые рассматривали политику баланса, как свидетельство отказа от "настойчивого" желания критиковать Россию и представлять Грузию оплотом борьбы за демократию. При этом политическое и геополитическое лавирование воспринималось, как отказ от западных ценностей в угоду прагматике, политической и экономической меркантильности. Одним из главных аспектов критики политики баланса, которой следует "Грузинская Мечта", стали обвинения в пророссийских настроениях. Оппоненты партии, включая членов бывшей правящей партии "Единое национальное движение", яростно обвиняют руководство страны в том, что его стремление к нормализации отношений с Россией идет вразрез с национальными интересами. В этой связи поднимается вопрос об "оккупации" Россией грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии. Критики считают, что правительство недостаточно активно защищает интересы страны на международной арене в вопросах территориальной целостности. Так, политика баланса в условиях усиливающейся международной напряженности между Россией и Западом, непроизвольно поставила Грузию в сложное положение. Это создает риски для долгосрочной стабильности страны, так как обострение международной ситуации может заставить Грузию занять более жесткую позицию, что негативно скажется на ее внутренней и внешней политике. Идеология "грузинофилии", или в Европу "с достоинством" В последние годы стало очевидно, что грузинское общество претерпевает определенную метаморфозу. Некоторые объясняют ее российским влиянием и стремлением правящей партии "Грузинская мечта" вернуть государство под протекторат Москвы или ценностным кризисом, который отдаляет страну от ее глобальной, исторической цели – стать частью западной "семьи". Однако, происходящее – это, скорее, первое проявление комплексного грузинского политического самосознания. Это самосознание, которое было занято борьбой с различными формами кризиса, сейчас, в условиях мирного существования, мало-помалу самовыражается. Оно прошло долгий путь от европейского проекта к прозападному радикализму, а теперь пытается найти сбалансированную позицию, на которую и стремиться опереться власть. Это самосознание можно назвать "грузинофилией". Главный посыл концепции – интеграция в Европу при сохранении полной независимости страны в принятии ключевых политических, социальных, экономических и ценностных решений. Лидеры партии "Грузинская мечта" подчеркивают, что Грузия стремится стать частью европейского сообщества, но при этом не готова слепо следовать указаниям извне. Евроинтеграция рассматривается как двусторонний процесс, в котором Тбилиси хочет выступать равноправным партнером, а не подчиненной стороной. Прошедшие парламентские выборы 2024 года, на фоне открытой агрессивной западной риторики, поставили грузинского избирателя перед радикальным вопросом Европы: "с нами или против нас". Это был явный референдум на тему, желает ли грузинское общество продолжить путь выстраивания комплексного грузинского политического самосознания ("грузинофилия") или же решит делегировать все насущные вопросы Брюсселю и Вашингтону, плыть по течению существующей западной номенклатуры ("радикальная европейскость"). Результат выборов известен всем. Теперь сама Европа должна определиться по Грузии – принять страну такой, как она есть, или дальше раскачивать политическую лодку в стране. Но и главное, Европа должна считаться с двумя важными факторами – географическим расположением государства и настроем большинства жителей, отдавших свои голоса за правящую "мечту".Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

европа

вашингтон

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Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274416063_586:0:2634:2048_100x100_80_0_0_89f02b6f09a8397584fbb0a5403596ef.jpg

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Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274416063_586:0:2634:2048_100x100_80_0_0_89f02b6f09a8397584fbb0a5403596ef.jpg

аналитика, грузия, политика, европа, вашингтон, брюссель, михаил саакашвили, зураб жвания, арчил сихарулидзе, нато, совет европы, колумнисты