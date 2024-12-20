https://sputnik-georgia.ru/20241220/povyshenie-vsled-za-sanktsiyami-zapada---gomeluri-naznachen-vitse-premerom-gruzii-291481061.html

Повышение вслед за санкциями Запада – Гомелаури назначен вице-премьером Грузии

Повышение вслед за санкциями Запада – Гомелаури назначен вице-премьером Грузии

Sputnik Грузия

Накануне санкции в отношении Вахтанга Гомелури ввели США и Великобритания 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T13:53+0400

2024-12-20T13:53+0400

2024-12-20T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури вице-премьером, увеличив общее число вице-премьеров до трех, сообщается в заявлении администрации правительства. Назначение Гомелаури совпало с активной критикой работы МВД со стороны Запада. Против Гомелаури ввели санкции США, Великобритания, страны Балтии и Украина. В обновленном составе кабинета министров, которому парламент выразил доверие 28 ноября, посты вице-премьеров также занимают министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр обороны Ираклий Чиковани. При этом Давиташвили исполняет обязанности первого вице-премьера. США целенаправленно атакуют Грузию – депутат о новых санкциях Вашингтона>>Леван Давиташвили и Ираклий Чиковани занимали должности вице-премьеров и до парламентских выборов. Ранее третьим вице-премьером была министр культуры и спорта Тея Цулукиани, которая теперь является депутатом парламента одиннадцатого созыва. Согласно законодательству Грузии, первый вице-премьер замещает премьер-министра в его отсутствие и выполняет его поручения. Вице-премьеры координируют сферы государственного управления, определенные указом премьер-министра. В обязанности Вахтанга Гомелаури входит обеспечение общественного порядка и безопасности. Гомелаури работает в системе МВД Грузии с 2003 года. Министром внутренних дел он был впервые назначен в январе 2015 года, а затем повторно занял этот пост 8 сентября 2019 года. Между этими периодами, с августа 2015-го по сентябрь 2019 года, он возглавлял Службу государственной безопасности. Украина ввела санкции против властей Грузии>>На фоне протестов, которые проходят в Грузии в течение последнего года, в адрес ведомства Гомелаури неоднократно звучала критика со стороны западных стран. МВД обвиняют в применении чрезмерной силы при разгонах акций. Представители МВД заявляют, что действия полиции соответствуют международным стандартам и направлены на восстановление порядка только после явных нарушений закона "О манифестациях и собраниях". За последние акции протеста, начавшиеся 28 ноября, пострадали более 150 сотрудников полиции. Во время весенних протестов этого года десять силовиков получили травмы, одному из них потребовалась хирургическая операция. Тем не менее, доводы грузинских властей о законности действий полиции не убедили западные страны. В отношении Гомелаури были введены персональные санкции, включая запрет на въезд и заморозку активов, со стороны Украины, Великобритании и стран Балтии. При этом, согласно последней декларации, у Вахтанга Гомелаури нет активов или имущества за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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