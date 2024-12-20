https://sputnik-georgia.ru/20241220/ugroza-dvukhstoronnim-otnosheniyam---posol-britanii-vyzvan-na-kover-v-mid-gruzii-291485166.html

Угроза двухсторонним отношениям – посол Британии вызван "на ковер" в МИД Грузии

Угроза двухсторонним отношениям – посол Британии вызван "на ковер" в МИД Грузии

Sputnik Грузия

Великобритания ввела санкции против пяти высокопоставленных лиц МВД, которые, по утверждению правительства Объединенного королевства, ответственны за жестокие... 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T20:15+0400

2024-12-20T20:15+0400

2024-12-20T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Встревоженность введением Великобританией санкций против высокопоставленных лиц МВД была выражена на встрече министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и посла Великобритании Гарета Уорда. Посла вызвали в МИД после того, как Великобритания приняла решение ввести финансовые санкции и санкции на въезд в отношении девяти высокопоставленных чиновников МВД Грузии, в том числе министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури. Кроме того, глава МИД отметила важность объективной и непредвзятой оценки процессов в Грузии и выразила надежду, что отношения внешнеполитических ведомств вернутся к положительной динамике. Великобритания ввела санкции против пяти высокопоставленных лиц МВД, которые, по утверждению правительства Объединенного королевства , ответственны за жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии. По мнению властей Великобритании, "власти начали систематическое подавление демонстраций, гражданского общества, СМИ и оппозиционных деятелей".США целенаправленно атакуют Грузию – депутат о новых санкциях Вашингтона >>На фоне протестов, которые проходят в Грузии в течение последнего года, в адрес МВД страны неоднократно звучала критика со стороны западных стран. МВД обвиняют в применении чрезмерной силы при разгонах акций. Представители МВД заявляют, что действия полиции соответствуют международным стандартам и направлены на восстановление порядка только после явных нарушений закона "О манифестациях и собраниях". Высоко оценил работу МВД премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, назвав критику несправедливой. На фоне санкций 11 высокопоставленных чиновников МВД, в том числе Вахтанг Гомелаури, представлены к государственным наградам. Также премьер пообещал оказать всяческое содействие в случае возникновения у лиц, против которых ввели санкции, финансовых проблем из-за заморозки активов. Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат>>На последних акциях протеста, начавшихся 28 ноября, пострадали более 150 сотрудников полиции. Во время весенних протестов этого года десять силовиков получили травмы, одному из них потребовалась хирургическая операция. Тем не менее, доводы грузинских властей о законности действий полиции не убедили западные страны. В отношении Гомелаури и других чиновников МВД были введены персональные санкции, включая запрет на въезд и заморозку активов, со стороны Украины, Великобритании, США и стран Балтии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, великобритания, сша, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, санкции, мид грузии