https://sputnik-georgia.ru/20241220/vseobschuyu-perepis-naseleniya-v-gruzii-prodlili-do-kontsa-goda-291483839.html

Всеобщую перепись населения в Грузии продлили до конца года

Всеобщую перепись населения в Грузии продлили до конца года

Sputnik Грузия

Перепись населения и сельскохозяйственная перепись Грузии началась в этом году впервые методом саморегистрации 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T21:06+0400

2024-12-20T21:06+0400

2024-12-20T21:06+0400

грузия

новости

общество

перепись населения

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262898337_0:47:3056:1766_1920x0_80_0_0_4b5dcab722bb0ae71feb703344246af6.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства, которая проходит раз в 10 лет, завершится в Грузии 31 декабря, вместо 19 декабря, заявил на брифинге исполнительный директор Национальной службы статистики "Сакстат" Гогита Тодрадзе. Всеобщая перепись населения и сельского хозяйства началась 14 ноября. Для Грузии это будет третья всеобщая перепись населения с момента обретения независимости. До этого перепись проходила в 2002 и в 2014 годах. Перепись проходит в два этапа: через специальный сайт и путем прямого интервью по адресам населения. Участие в переписи обязательно. По его словам, "Сакстат" также запустит опросник саморегистрации с 20 декабря, который даст гражданам возможность самостоятельно заполнить электронную анкету. В этом случае больше не будет необходимости принимать интервьюера дома. Опросник можно самостоятельно заполнить через сайт переписи населения. Перепись населения и сельскохозяйственная перепись Грузии началась в этом году впервые методом саморегистрации. Эта новая форма регистрации использовалась только на первом этапе переписи (14-28 ноября). На втором этапе сбор данных продолжался по принципу "от двери к двери", с использованием планшетного компьютера, методом личного интервью. Перепись населения в Грузии: процесс самостоятельной регистрации продлен >>По информации "Сакстата", во время переписи определенная часть граждан, проживающих в Тбилиси, в силу различных обстоятельств не открыла дверь представителю ведомства, пришедшему к ним на перепись домой, что несколько задержало и растянуло процесс. Кроме того, процессу сбора данных также препятствовала непогода в нескольких регионах в последние дни. "Сакстат" отметил, что согласно рекомендациям Европейской экономической комиссии ООН, перепись населения Грузии необходимо провести до конца 2024 года. Это также предусмотрено Планом действий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на 2024 год. Перепись представляет собой масштабное статистическое исследование, в котором принимают участие более 12 тысяч постоянных и временных сотрудников "Сакстата". В опросник переписи входят: имя и фамилия, адрес, возраст, пол, члены семьи, гражданство и национальность, вероисповедание, образование, владение языками, брак и наличие детей, внутренняя миграция, иммиграция, трудоустройство, экономическая активность и состояние здоровья. Кроме того, в опросник входят данные о семье, в том числе ее состав, место проживания, год постройки дома, площадь и количество комнат, благоустройство квартиры или дома – наличие электроэнергии, газа, воды, а также форма владения имуществом. Помимо всеобщей переписи населения проходит перепись сельского хозяйства. Среди вопросов – площадь земли и форма ее собственности и пользования, структура пахотной земли, число многолетних саженцев, виды лозы и число кустов, число голов скота и крыльев птиц и пчелиных семейств. Предварительные результаты переписи будут известны в июне 2025 года, а окончательные – в июне 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"