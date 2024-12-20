https://sputnik-georgia.ru/20241220/zelenskiy-ne-deystvuet-nezavisimo--premer-ministr-291486023.html

Зеленский не действует независимо – премьер-министр

Зеленский не действует независимо – премьер-министр

Sputnik Грузия

Очень жаль за те заявления, которые Зеленский делает, заявил премьер 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T21:52+0400

2024-12-20T21:52+0400

2024-12-20T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Владимир Зеленский не действует независимо и правительство не желает вступать с ним в полемику, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Зеленский во время выступления в Евросовете заявил, что нынешнее правительство в Тбилиси отказывается поддерживать отношения с Европейским Союзом и призвал оказать давление на власти Грузии. По его словам, Зеленский находится в тяжелом положении и, исходя из этого, правительство не будет вступать с ним в полемику. "У нас нет никакого желания вступать с ним в полемику, но очень жаль за те заявления, которые он делает", – сказал Кобахидзе. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины. Грузинская партия выразила протест по поводу санкций Украины против властей Грузии >>Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. В декабре Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, и их сторонников. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, в мире, украина, грузия, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, обострение ситуации вокруг украины