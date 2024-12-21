https://sputnik-georgia.ru/20241221/vlasti-gruzii-gotovy-uchest-rekomendatsii-obse--premer-ministr-291490561.html

Власти Грузии готовы учесть рекомендации ОБСЕ – премьер-министр

Власти Грузии готовы учесть рекомендации ОБСЕ – премьер-министр

Sputnik Грузия

Правительству Грузии рекомендовано пересмотреть правовую базу и принять меры для полного соответствия международным стандартам 21.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-21T12:59+0400

2024-12-21T12:59+0400

2024-12-21T12:59+0400

ираклий кобахидзе

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выборы

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности правительства обсудить рекомендации ОБСЕ по проведению выборов и, где возможно, их учесть. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ выдвинула 28 рекомендаций по итогам наблюдения за ходом парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Он также отметил, что по некоторым вопросам у властей есть своя позиция, но правительство готово учитывать обоснованные предложения. ОБСЕ признала выборы в Грузии – премьер-министр>>В отчете ОБСЕ/БДИПЧ представлены рекомендации, направленные на приведение выборов в Грузии в соответствие с обязательствами ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов. Ключевые рекомендации включают: Правительству Грузии рекомендовано пересмотреть правовую базу и принять меры для полного соответствия международным стандартам, что поможет укрепить демократические процессы в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ираклий кобахидзе, обсе, грузия, новости, политика, выборы