https://sputnik-georgia.ru/20241221/vlasti-gruzii-gotovy-uchest-rekomendatsii-obse--premer-ministr-291490561.html
Власти Грузии готовы учесть рекомендации ОБСЕ – премьер-министр
Власти Грузии готовы учесть рекомендации ОБСЕ – премьер-министр
Sputnik Грузия
Правительству Грузии рекомендовано пересмотреть правовую базу и принять меры для полного соответствия международным стандартам 21.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-21T12:59+0400
2024-12-21T12:59+0400
2024-12-21T12:59+0400
ираклий кобахидзе
обсе
грузия
новости
политика
выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_0:38:2044:1188_1920x0_80_0_0_5cf4b7e0fb37598cbe1ce854fbf062f1.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности правительства обсудить рекомендации ОБСЕ по проведению выборов и, где возможно, их учесть. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ выдвинула 28 рекомендаций по итогам наблюдения за ходом парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Он также отметил, что по некоторым вопросам у властей есть своя позиция, но правительство готово учитывать обоснованные предложения. ОБСЕ признала выборы в Грузии – премьер-министр>>В отчете ОБСЕ/БДИПЧ представлены рекомендации, направленные на приведение выборов в Грузии в соответствие с обязательствами ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов. Ключевые рекомендации включают: Правительству Грузии рекомендовано пересмотреть правовую базу и принять меры для полного соответствия международным стандартам, что поможет укрепить демократические процессы в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_207:0:1839:1224_1920x0_80_0_0_3f55a579f35e298d0ed988e91a27011b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ираклий кобахидзе, обсе, грузия, новости, политика, выборы
ираклий кобахидзе, обсе, грузия, новости, политика, выборы
Власти Грузии готовы учесть рекомендации ОБСЕ – премьер-министр
Правительству Грузии рекомендовано пересмотреть правовую базу и принять меры для полного соответствия международным стандартам
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности правительства обсудить рекомендации ОБСЕ по проведению выборов и, где возможно, их учесть.
Миссия ОБСЕ/БДИПЧ выдвинула 28 рекомендаций по итогам наблюдения за ходом парламентских выборов, которые прошли 26 октября.
"Мы готовы обсудить все рекомендации – как законодательные, так и связанные с практикой и техническим обеспечением. Где возможно, учесть рекомендации, все они будут учтены", – подчеркнул Кобахидзе.
Он также отметил, что по некоторым вопросам у властей есть своя позиция, но правительство готово учитывать обоснованные предложения.
В отчете
ОБСЕ/БДИПЧ представлены рекомендации, направленные на приведение выборов в Грузии в соответствие с обязательствами ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.
Ключевые рекомендации включают:
предотвращение запугивания избирателей, давления на государственных служащих, подкупа избирателей и насилия во время выборов;
пересмотр избирательного законодательства для устранения доминирования одной политической партии в избирательных комиссиях и обеспечения их эффективности;
разработку четких правил контроля за политическим финансированием;
принятие мер для обеспечения независимости регулирующих органов СМИ;
обеспечение прозрачности и эффективности в разрешении избирательных споров.
Правительству Грузии рекомендовано пересмотреть правовую базу и принять меры для полного соответствия международным стандартам, что поможет укрепить демократические процессы в стране.