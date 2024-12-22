https://sputnik-georgia.ru/20241222/mamardashvili-voshel-v-troyku-luchshikh-vratarey-mira-po-versii-iffhs-291499939.html

Мамардашвили вошел в тройку лучших вратарей мира по версии IFFHS

Мамардашвили вошел в тройку лучших вратарей мира по версии IFFHS

Sputnik Грузия

Мамардашвили занимает первую строчку в рейтинге самых дорогих вратарей мира, его трансферная стоимость выросла до 45 миллионов евро 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T13:44+0400

2024-12-22T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала 24-летнего вратаря сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили в тройке лучших голкиперов мира 2024 года. Первое место занял Эмилиано Мартинес – вратарь сборной Аргентины и английской "Астон Виллы"(167 очков), вратарь сборной Испании и "Атлетика Бильбао" Унаи Симон – на втором месте (91 очко), на третьем – с 55 очками Георгий Мамардашвили. Этот год стал особенным для вратаря сборной Грузии. Мамардашвили внес большой вклад в то, что сборная выиграла серию послематчевых пенальти у Греции в финале плей-офф Лиги наций и сыграла на Евро-2024. На континентальном первенстве Мамардашвили записал на свой счет больше всего сейвов (29) и по версии нескольких изданий вошел в символическую сборную чемпионата. Кварацхелия: Мамардашвили – герой, который спас Грузию >>Кроме того, Мамардашвили в 2024 году подписал новый контракт с одним из грандов мирового футбола английским "Ливерпулем". Англичане заплатили за грузинского вратаря 35 млн евро. Мамардашвили официально перейдет в новый клуб летом 2025 года после окончания игрового сезона в "Валенсии". Мамардашвили занимает первую строчку в рейтинге самых дорогих вратарей мира, его трансферная стоимость выросла до 45 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, георгий мамардашвили, футбол, сборная грузии по футболу