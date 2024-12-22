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Огонь мира Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля 2025 прибыл в Грузию
Огонь мира Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля 2025 прибыл в Грузию
Sputnik Грузия
"Огонь мира" отправится в эстафету по городам Грузии, кульминацией станет зажжение олимпийской чаши во время открытия фестиваля 9 февраля 22.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. С сегодняшнего дня "Огонь мира" Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля "Бакуриани 2025" начал свой путь по городам Грузии - огонь был доставлен из Рима в Тбилиси в всокресенье. Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани 2025" пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетят около 2 тысяч спортсменов из 48 стран Европы. Олимпийский огонь в Тбилисском международном аэропорту был передан двукратному олимпийскому чемпиону, дзюдоисту Лаше Бекаури. По предварительным данным, Грузия на зимнем юношеском фестивале будет представлена в соревнованиях по фигурному катанию (два спортсмена), по горнолыжному спорту (шесть спортсменов - две девушки и четыре парня) и биатлону ( один спортсмен). Список спортсменов-участников официально будет объявлен в начале января. "Огонь мира" отправится в эстафету по городам Грузии. Кульминацией станет зажжение олимпийской чаши во время открытия фестиваля 9 февраля. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бакуриани, батуми, тбилиси, лаша бекаури, тбилисский международный аэропорт, международный олимпийский комитет
спорт, грузия, новости, бакуриани, батуми, тбилиси, лаша бекаури, тбилисский международный аэропорт, международный олимпийский комитет
Огонь мира Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля 2025 прибыл в Грузию
"Огонь мира" отправится в эстафету по городам Грузии, кульминацией станет зажжение олимпийской чаши во время открытия фестиваля 9 февраля
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. С сегодняшнего дня "Огонь мира" Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля "Бакуриани 2025" начал свой путь по городам Грузии - огонь был доставлен из Рима в Тбилиси в всокресенье.
Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль "Бакуриани 2025" пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. Грузию посетят около 2 тысяч спортсменов из 48 стран Европы.
Олимпийский огонь в Тбилисском международном аэропорту был передан двукратному олимпийскому чемпиону, дзюдоисту Лаше Бекаури.
"Для меня большая честь зажечь олимпийский огонь, и я очень благодарен Олимпийскому комитету за то, что он выбрал меня, чтобы донести этот олимпийский огонь в Грузию. Хочу пожелать успехов всем усердным, жаждущим победы людям, в первую очередь, нашим грузинским спортсменам", - сказал Бекаури.
По предварительным данным, Грузия на зимнем юношеском фестивале будет представлена в соревнованиях по фигурному катанию (два спортсмена), по горнолыжному спорту (шесть спортсменов - две девушки и четыре парня) и биатлону ( один спортсмен). Список спортсменов-участников официально будет объявлен в начале января.
"Огонь мира" отправится в эстафету по городам Грузии. Кульминацией станет зажжение олимпийской чаши во время открытия фестиваля 9 февраля.
Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.