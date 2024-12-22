https://sputnik-georgia.ru/20241222/zaklyuchenie-obsebdipch-po-vyboram-v-gruzii-lishilo-oppozitsiyu-shansov-na-sabotazh---premer-291501325.html

Заключение ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии лишило оппозицию шансов на саботаж - премьер

Заключение ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии лишило оппозицию шансов на саботаж - премьер

Sputnik Грузия

Нет ни статьи, ни правовой основы для назначения внеочередных выборов, заявил премьер 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T17:29+0400

2024-12-22T17:29+0400

2024-12-22T18:55+0400

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бдипч/обсе

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Заключение по выборам 26 октября миссии ОБСЕ/БДИПЧ свело на нет любые попытки оппозиции устроить в стране саботаж, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Как отметил премьер-министр, у оппозиции и у президента Саломе Зурабишвили было несколько основных обвинений в отношении прошедших выборов, которые были "полностью аннулированы" отчетом ОБСЕ/БДИПЧ. "Оппозиция, а также Саломе Зурабишвили, одна из представителей оппозиции, выдвинула несколько основных обвинений в отношении этих выборов, и все пять из этих основных обвинений были полностью опровергнуты отчетом ОБСЕ/БДИПЧ", - заявил Кобахидзе. По словам премьера, заключение миссии ОБСЕ/БДИПЧ опровергло такие обвинения как нарушение тайны голосования из-за маркера, которым избиратели заполняли бюллетени, нарушения с избирательными участками за границей, открытых для эмигрантов, третье - т.н. "карусели" , когда якобы в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей, и отдельные избиратели голосовали по чужим документам, четвертое - вмешательство в выборы России и пятое обвинение - насилие и давление на выборах со стороны власти. Власти Грузии готовы учесть рекомендации ОБСЕ – премьер-министр >>Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, бдипч/обсе