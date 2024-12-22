https://sputnik-georgia.ru/20241222/zurabishvili-vyrazila-gotovnost-vstretitsya-s-ivanishvili-291499194.html

Зурабишвили выразила готовность встретиться с Иванишвили

Зурабишвили выразила готовность встретиться с Иванишвили

Sputnik Грузия

Нужно использовать давление на Иванишвили как изнутри, так и снаружи, так как он единственный, кто принимает решения в стране, заявила президент 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T11:38+0400

2024-12-22T11:38+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают уже в следующее воскресенье, выразила готовность встретиться с почетным председателем и основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили, чтобы обсудить назначение в стране новых выборов, заявила она на брифинге. В Тбилиси с 28 ноября проходят акции протеста, связанные с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Основное требование протестующих – назначение в стране новых выборов. Их требование разделяют президент Зурабишвили, оппозиционные политики и часть НПО. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация в Тбилиси спокойная. Как считает пока еще действующий президент, нужно использовать давление на Иванишвили как изнутри, так и снаружи, так как основатель правящей партии единственный, кто принимает решения в стране. Она также отметила, что нужно торопиться, особенно после окончательного заключения миссии ОБСЕ/БДИПЧ по парламентским выборам 26 октября. "Мы действительно находимся на новом этапе после того, как ОБСЕ/БДИПЧ опубликовал свой окончательный отчет о выборах", – заявила Зурабишвили. Президент предложила обществу свою трактовку заключения, подчеркнув, что в правительстве во главе с Ираклием Кобахидзе отчет миссии истолковали неверно и в свою пользу. Миссия БДИПЧ, которая наблюдала за предвыборной кампанией и ходом голосования в Грузии, в окончательном заключении отметила, что, хотя выборы "предоставили избирателям широкий выбор из 18 списков кандидатов, они проходили на фоне укоренившейся поляризации в обстановке, омраченной опасениями по поводу недавно принятого законодательства, его влияния на основные свободы и гражданское общество". Миссия подчеркивает, что законодательная база обеспечивает адекватную основу для демократических выборов, но недавние частые поправки ознаменовали шаг назад, вызвав опасения по поводу ее потенциального использования в политических целях. БДИПЧ подчеркивает, что подготовка к выборам была проведена хорошо, включая широкое просвещение избирателей по вопросам использования новых технологий голосования, но у избирательных субъектов были неравные условия. Власти Грузии готовы учесть рекомендации ОБСЕ – премьер-министр >>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности правительства обсудить рекомендации ОБСЕ по проведению выборов и, где возможно, их учесть. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ выдвинула 28 рекомендаций по итогам наблюдения за ходом парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, обсе, единое национальное движение, акции протеста