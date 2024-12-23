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Правила призыва на срочную службу в Грузии: новшества с 1 января
Правила призыва на срочную службу в Грузии: новшества с 1 января
Sputnik Грузия
Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Новые правила призыва на обязательную срочную службу Грузии вступают в силу с 1 января 2025 года. Призыв на обязательную срочную службу будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки до 31 января. Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Призыв будет осуществляться в течение года поэтапно. Так на службу в боевом подразделении призыв будет начинаться 15 апреля. Призыв на службу в подразделениях охраны и обеспечения будет проходить в четыре этапа – с 15 марта, 1 июня, 15 августа и 1 ноября. А вот призыв для получения младшего командирского звания и на определенную специальность стартует 15 октября. Определена численность армии Грузии на 2025 год >>Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск, за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. При этом священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, силы обороны грузии, призыв в армию, военный призыв
грузия, новости, общество, силы обороны грузии, призыв в армию, военный призыв
Правила призыва на срочную службу в Грузии: новшества с 1 января
Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Новые правила призыва на обязательную срочную службу Грузии вступают в силу с 1 января 2025 года.
Призыв на обязательную срочную службу будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки до 31 января.
Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:
служба в боевом подразделении – срок полгода;
служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев;
служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев.
Призыв будет осуществляться в течение года поэтапно. Так на службу в боевом подразделении призыв будет начинаться 15 апреля.
Призыв на службу в подразделениях охраны и обеспечения будет проходить в четыре этапа – с 15 марта, 1 июня, 15 августа и 1 ноября.
А вот призыв для получения младшего командирского звания и на определенную специальность стартует 15 октября.
Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск, за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.
При этом священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы.