https://sputnik-georgia.ru/20241224/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-291517813.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,4% 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T09:01+0400

2024-12-24T09:01+0400

2024-12-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в ноябре 2024 года вырос на 6,6% по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 4,7%, в том числе цены на продовольствие выросли на 6,6%, а в горнодобывающей промышленности – на 23,7%.В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024-го цены на промышленную продукцию выросли на 0,4%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в ноябре на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 10,1%, в перерабатывающей промышленности – на 2,2%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в ноябре вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 28,1%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 7%, в том числе цены на продовольствие – на 19,1%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 0,2%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 1,3%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в ноябре 2024 года составил 1,3% при целевом показателе 3%. В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем уровень инфляции составил 0,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, промышленность, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика