https://sputnik-georgia.ru/20241224/pomilovaniya-prezidentom-gruzii-vyzyvayut-somneniya--deputat-291530430.html

Помилования президентом Грузии вызывают сомнения – депутат

Помилования президентом Грузии вызывают сомнения – депутат

Sputnik Грузия

Помилование – дискреционное право президента Грузии 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T21:18+0400

2024-12-24T21:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Любое помилование, которое подписывает президент Грузии Саломе Зурабишвили, вызывает сомнения, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский. Последний акт о помиловании пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала 23 декабря. Среди помилованных обвиняемые в групповом насилии на акциях против строительства "Намахвани ГЭС" в 2021 году и обвиняемый в растрате средств на ремонт главной клиники Грузии – Республиканской больницы. Помилование – дискреционное право президента Грузии. Саломе Зурабишвили первый раз оказалась в центре скандала из-за помилования еще в 2019 году, когда в списке помилованных оказались осужденный за убийство и находящийся в розыске.Президент Грузии помиловала девять осужденных>>Тогда прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление служебными полномочиями", на основании заявления о возможной коррупционной схеме в администрации президента, в которой замешан ее парламентский секретарь, но дело так и не получило развития. После этого президент объявила мораторий на помилование, который был снят в январе 2020 года, и разработала новые критерии помилования, в том числе отказ в помиловании осужденным за насильственные преступления. Свое же правило Зурабишвили нарушила в 2024 году, когда помиловала Лазаре Григориадиса, осужденного за кидание "коктейля Молотова" в полицейских. Претензии касательно помилования были не только к Зурабишвили, но и к другим президентам Грузии, в том числе и к Михаилу Саакашвили и Георгию Маргвелашвили. Последний оказался в неловком положении, когда позволил выйти на свободу раньше срока осужденному за расправу над женой, а тот, освободившись, взял и убил ее дочь. Также Маргвелашвили помиловал осужденного за разбой, который после освобождения изнасиловал и убил ребенка. Что касается Саакашвили, то он и вовсе был осужден за злоупотребление служебными полномочиями в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.Саакашвили за время президентства (с 2004 по 2013 годы) помиловал 34 947 человек, а Маргвелашвили (с 2013 по 2018 годы) – 3 671.Наибольшее количество заключенных в Грузии, согласно данным Национальной службы статистики, было в период с 2006 по 2011 годы – в среднем 20-25 тысяч. С 2013 года в стране в среднем 9 тысяч заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, республиканская больница, тбилиси, грузия