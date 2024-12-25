https://sputnik-georgia.ru/20241225/glupost-otorvannaya-ot-realnosti--deputat-ob-idee-prezidenta-gruzii-po-vyboram-291535329.html

Глупость, оторванная от реальности – депутат об идее президента Грузии по выборам

Глупость, оторванная от реальности – депутат об идее президента Грузии по выборам

Sputnik Грузия

Срок полномочий Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии истекает 29 декабря 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о создании совета по подготовке новых парламентских выборов в стране является оторванной от реальности глупостью, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Зурабишвили приглашает на встречу руководство страны, включая основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, для согласования до 29 декабря даты новых парламентских выборов. Ранее президент заявила, что будет создан совет, единственным мандатом которого будет подготовка новых выборов. По словам депутата, он не стал бы советовать никому следовать по стопам Зурабишвили. Срок полномочий президентских полномочий Зурабишвили истекает 29 декабря, после церемонии инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелавшили. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она. Трагикомедия и агония – в правящей партии ответили на заявление президента Грузии>>Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил кавелавшили, тбилиси