https://sputnik-georgia.ru/20241224/tragikomediya-i-agoniya--v-pravyaschey-partii-otvetili-na-zayavlenie-prezidenta-gruzii-291519834.html

Трагикомедия и агония – в правящей партии ответили на заявление президента Грузии

Трагикомедия и агония – в правящей партии ответили на заявление президента Грузии

Sputnik Грузия

Срок полномочий Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии истекает 29 декабря 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T12:57+0400

2024-12-24T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в агонии и делает неадекватные заявления в жанре трагикомедии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. Зурабишвили накануне в очередной раз пригласила на встречу руководство страны, включая основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, для согласования до 29 декабря даты новых парламентских выборов. Президент также заявила, что будет создан совет, единственным мандатом которого будет подготовка новых выборов."Здесь есть что-то из жанра трагикомедии, я думаю, мы уже имеем дело с какой-то клиникой, и мы не раз говорили, что такая агония и такие неадекватные заявления с ее стороны, а также со стороны других членов "беседки", которые называют себя оппозицией, просто неслыханны, и общество это очень хорошо видит", – заявил он.По словам депутата, президент и оппозиция следуют пунктам той инструкции, которая поступила в Грузию извне как в предвыборный период, так и после выборов. Требование президента Грузии лишено легитимации – глава МИД>>Зурабишвили, чьи полномочия истекают через неделю, все еще стремится выполнить задание своих хозяев, которое подразумевает проведение выборов в Грузии, заявил в свою очередь другой депутат от правящей партии Арчил Гордуладзе. "Она настолько обнаглела, что призывает нашего почетного председателя участвовать в этом фарсе, и никто из представителей команды "Грузинская мечта" не собирается участвовать в этом фарсе, потому что этот фарс направлен только на то, чтобы привнести деструкцию в нашу страну", – заявил Гордуладзе. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Зурабишвили поставила "Грузинской мечте" ультиматум: пойдут ли власти на новые выборы?>>Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси