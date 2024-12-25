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Премьер Грузии поздравил Илию II с годовщиной интронизации
Премьер Грузии поздравил Илию II с годовщиной интронизации
Sputnik Грузия
Почти полвека Патриарх является примером для народа Грузии, объединяет и наполняет верой в будущее, отметил премьер 25.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 47-летием интронизации. Илия Второй вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикос-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в Кафедральном соборе Светицховели. Как отметил премьер, почти полвека мудрость Патриарха, его безусловная любовь к Богу, Родине и человеку подают пример народу Грузии, объединяют и наполняют верой в будущее. Илия II: дай Господь мира, единства и процветания Грузии>>При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, илия второй
Премьер Грузии поздравил Илию II с годовщиной интронизации
15:00 25.12.2024 (обновлено: 15:34 25.12.2024)
Почти полвека Патриарх является примером для народа Грузии, объединяет и наполняет верой в будущее, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 47-летием интронизации.
Илия Второй вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикос-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в Кафедральном соборе Светицховели.
"Поздравляю Его Святейшество с 47-летием интронизации и желаю ему здоровья и долголетия на благо нашего народа и страны. Нашему народу было уготовано огромное счастье, что новейшая история, эпоха драматических перемен и вызовов прошли под духовным наставничеством Святейшего Католикос-Патриарха Грузии Илии Второго", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, почти полвека мудрость Патриарха, его безусловная любовь к Богу, Родине и человеку подают пример народу Грузии, объединяют и наполняют верой в будущее.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.