https://sputnik-georgia.ru/20241225/premer-gruzii-pozdravil-iliyu-ii-s-godovschinoy-intronizatsii-291537472.html

Премьер Грузии поздравил Илию II с годовщиной интронизации

Премьер Грузии поздравил Илию II с годовщиной интронизации

Sputnik Грузия

Почти полвека Патриарх является примером для народа Грузии, объединяет и наполняет верой в будущее, отметил премьер 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T15:00+0400

2024-12-25T15:00+0400

2024-12-25T15:34+0400

новости

грузия

общество

тбилиси

ираклий кобахидзе

илия второй

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/12/286391461_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c890a8659dac47a7b498165a33460e8a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 47-летием интронизации. Илия Второй вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикос-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в Кафедральном соборе Светицховели. Как отметил премьер, почти полвека мудрость Патриарха, его безусловная любовь к Богу, Родине и человеку подают пример народу Грузии, объединяют и наполняют верой в будущее. Илия II: дай Господь мира, единства и процветания Грузии>>При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, илия второй