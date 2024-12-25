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Президент Турции поздравил Кавелавшили с избранием на пост президента Грузии
Президент Турции поздравил Кавелавшили с избранием на пост президента Грузии
Sputnik Грузия
Реджеп Эрдоган уверен, что при президентстве Михаила Кавелашвили Грузия и Турция будут и дальше развивать дружественные отношения и тесное сотрудничество 25.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии и выразил уверенность в дальнейшем развитии тесных и дружественных отношений между двумя странами при новом главе грузинского государства.Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Инаугурация состоится 29 декабря.Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество между двумя странами продолжится после вступления Кавелашвили в должность."Я полностью уверен, что в период Вашего пребывания на этом посту мы будем и дальше развивать дружественные отношения и тесное сотрудничество между нашими странами, что соответствует нашим общим интересам и служит обеспечению процветания в регионе", – отметил Эрдоган.Президент Турции выразил свои наилучшие пожелания грузинскому коллеге и пожелал здоровья и благополучия, а дружественному народу Грузии – возрождения и счастья.Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии>>Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.Между тем, первым Кавелашвили поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поздравления избранный президент Грузии получил от премьер Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко. Свои поздравление Кавелашвили направил президент Сербии Александр Вучич и пригласил его посетить Сербию.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, Доля Турции составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, турция, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , реджеп тайип эрдоган
грузия, новости, политика, тбилиси, турция, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , реджеп тайип эрдоган
Президент Турции поздравил Кавелавшили с избранием на пост президента Грузии
12:23 25.12.2024 (обновлено: 12:50 25.12.2024)
Реджеп Эрдоган уверен, что при президентстве Михаила Кавелашвили Грузия и Турция будут и дальше развивать дружественные отношения и тесное сотрудничество
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии и выразил уверенность в дальнейшем развитии тесных и дружественных отношений между двумя странами при новом главе грузинского государства.
Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса избирательной коллегии. Инаугурация состоится 29 декабря.
"Уважаемый избранный президент, от моего имени и от имени моего народа я искренне поздравляю Ваше превосходительство с избранием президентом Грузии, с которой нас связывают тесные добрососедские отношения и стратегическое партнерство, и также желаю вам успехов в исполнении этой почетной обязанности", – говорится в письме Эрдогана.
Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество между двумя странами продолжится после вступления Кавелашвили в должность.
"Я полностью уверен, что в период Вашего пребывания на этом посту мы будем и дальше развивать дружественные отношения и тесное сотрудничество между нашими странами, что соответствует нашим общим интересам и служит обеспечению процветания в регионе", – отметил Эрдоган.
Президент Турции выразил свои наилучшие пожелания грузинскому коллеге и пожелал здоровья и благополучия, а дружественному народу Грузии – возрождения и счастья.
Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.
Между тем, первым Кавелашвили поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поздравления избранный президент Грузии получил от премьер Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко. Свои поздравление Кавелашвили направил президент Сербии Александр Вучич и пригласил его посетить Сербию.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, Доля Турции составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.