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Развитие дорожной инфраструктуры Тбилиси обошлось более чем в 95 миллионов лари
Развитие дорожной инфраструктуры Тбилиси обошлось более чем в 95 миллионов лари
Sputnik Грузия
Капитальные ремонтные работы проведены на 57 улицах, а также ямочный ремонт на 926 объектах 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T16:00+0400
2024-12-25T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Проекты по развитию дорожной инфраструктуры Тбилиси обошлись мэрии в 95,4 миллиона лари, а площадь благоустроенных дорог столицы составила 1,3 миллиона квадратных метров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, представляя отчет о проделанной работе за 2024 год. Мэрия Тбилиси активно работает над развитием дорожной инфраструктуры, ремонтом главных проспектов и озеленением столицы. Кроме того, мэрия уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. Капитальные ремонтные работы проведены на 57 улицах, а также ямочный ремонт на 926 объектах. По его словам, на укрепление аварийных зданий и сооружений в этом году было направлено 7,4 миллиона лари, а на строительство и ремонт инженерных зданий и объектов инфраструктуры потрачено 42,4 миллиона лари. Кроме того, по словам Каладзе, в этом году мэрия провела работы по озеленению территории площадью 45 гектаров. Ремонт главного проспекта Тбилиси начнется в 2025 году >>"Для нас важно направление озеленения. Наш город остро нуждается в рекреационных пространствах. Ничто так не подходит Тбилиси, как озеленение и наличие мест для отдыха. В рамках ремонта различных проспектов были озеленены существующие прилегающие к дороге участки и устроены зеленые островки", – сказал Каладзе. В целом, в 2024 году отремонтированы 581 парк, скверы и спортивные площадки. Кроме того, было посажено 448 860 саженцев различных видов сезонных цветов. В рамках санитарной вырубки спилено 27 707 больных и сухих дерева. С территории вырезано и вывезено 8 791 кубометр структурно нарушенного грунта, асфальтового покрытия, инертной массы, а вместо нее внесено 30 578 кубических метров плодородной почвенной смеси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, каха каладзе, мэрия тбилиси, тбилиси
грузия, новости, экономика, каха каладзе, мэрия тбилиси, тбилиси
Развитие дорожной инфраструктуры Тбилиси обошлось более чем в 95 миллионов лари
Капитальные ремонтные работы проведены на 57 улицах, а также ямочный ремонт на 926 объектах
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Проекты по развитию дорожной инфраструктуры Тбилиси обошлись мэрии в 95,4 миллиона лари, а площадь благоустроенных дорог столицы составила 1,3 миллиона квадратных метров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, представляя отчет о проделанной работе за 2024 год.
Мэрия Тбилиси активно работает над развитием дорожной инфраструктуры, ремонтом главных проспектов и озеленением столицы. Кроме того, мэрия уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.
"В 2024 году площадь благоустроенных дорог столицы составила 1,3 миллиона квадратных метров. В этом году в муниципалитете Тбилиси отремонтировано 972 улицы, проспекты и мосты. Финансовые затраты из бюджета Тбилиси на реализацию указанных работ составляют 95,4 миллиона лари", – заявил Каладзе.
Капитальные ремонтные работы проведены на 57 улицах, а также ямочный ремонт на 926 объектах.
По его словам, на укрепление аварийных зданий и сооружений в этом году было направлено 7,4 миллиона лари, а на строительство и ремонт инженерных зданий и объектов инфраструктуры потрачено 42,4 миллиона лари.
Кроме того, по словам Каладзе, в этом году мэрия провела работы по озеленению территории площадью 45 гектаров.
"Для нас важно направление озеленения. Наш город остро нуждается в рекреационных пространствах. Ничто так не подходит Тбилиси, как озеленение и наличие мест для отдыха. В рамках ремонта различных проспектов были озеленены существующие прилегающие к дороге участки и устроены зеленые островки", – сказал Каладзе.
В целом, в 2024 году отремонтированы 581 парк, скверы и спортивные площадки.
"Мы завершили работы по обустройству нового парка городского значения на 25 гектарах в Згвис убани. Всего по всей столице в парках, скверах, городских пространствах и лесных массивах вокруг Тбилиси высажено 74 393 растения различных видов. На этих же участках уложена и посажена трава на площади 227 313 кв. м", – отметил он.
Кроме того, было посажено 448 860 саженцев различных видов сезонных цветов.
В рамках санитарной вырубки спилено 27 707 больных и сухих дерева. С территории вырезано и вывезено 8 791 кубометр структурно нарушенного грунта, асфальтового покрытия, инертной массы, а вместо нее внесено 30 578 кубических метров плодородной почвенной смеси.