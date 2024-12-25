https://sputnik-georgia.ru/20241225/razvitie-dorozhnoy-infrastruktury-tbilisi-oboshlos-bolee-chem-v-95-millionov-lari-291533967.html

Развитие дорожной инфраструктуры Тбилиси обошлось более чем в 95 миллионов лари

Развитие дорожной инфраструктуры Тбилиси обошлось более чем в 95 миллионов лари

Sputnik Грузия

Капитальные ремонтные работы проведены на 57 улицах, а также ямочный ремонт на 926 объектах 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T16:00+0400

2024-12-25T16:00+0400

2024-12-25T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Проекты по развитию дорожной инфраструктуры Тбилиси обошлись мэрии в 95,4 миллиона лари, а площадь благоустроенных дорог столицы составила 1,3 миллиона квадратных метров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, представляя отчет о проделанной работе за 2024 год. Мэрия Тбилиси активно работает над развитием дорожной инфраструктуры, ремонтом главных проспектов и озеленением столицы. Кроме того, мэрия уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. Капитальные ремонтные работы проведены на 57 улицах, а также ямочный ремонт на 926 объектах. По его словам, на укрепление аварийных зданий и сооружений в этом году было направлено 7,4 миллиона лари, а на строительство и ремонт инженерных зданий и объектов инфраструктуры потрачено 42,4 миллиона лари. Кроме того, по словам Каладзе, в этом году мэрия провела работы по озеленению территории площадью 45 гектаров. Ремонт главного проспекта Тбилиси начнется в 2025 году >>"Для нас важно направление озеленения. Наш город остро нуждается в рекреационных пространствах. Ничто так не подходит Тбилиси, как озеленение и наличие мест для отдыха. В рамках ремонта различных проспектов были озеленены существующие прилегающие к дороге участки и устроены зеленые островки", – сказал Каладзе. В целом, в 2024 году отремонтированы 581 парк, скверы и спортивные площадки. Кроме того, было посажено 448 860 саженцев различных видов сезонных цветов. В рамках санитарной вырубки спилено 27 707 больных и сухих дерева. С территории вырезано и вывезено 8 791 кубометр структурно нарушенного грунта, асфальтового покрытия, инертной массы, а вместо нее внесено 30 578 кубических метров плодородной почвенной смеси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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