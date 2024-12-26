https://sputnik-georgia.ru/20241226/kak-budet-prokhodit-inauguratsiya-shestogo-prezidenta-gruzii--podrobnosti-291553347.html

Все об инаугурации шестого президента Грузии – дата, церемония и многое другое

Все об инаугурации шестого президента Грузии – дата, церемония и многое другое

Sputnik Грузия

После церемонии инаугурации особый экземпляр Конституции поместят в музей и будут впредь использовать только для инаугурации 26.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Церемония инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили начнется 29 декабря в 11:00, продлится примерно 40 минут, и клятву он принесет на специальном экземпляре Конституции Грузии, пояснил председатель парламента Шалва Папуашвили. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала. По его словам, после церемонии инаугурацию особый экземпляр Конституцию поместят в музей и будут впредь использовать только для инаугурации. Всего напечатано три экземпляра – помимо музея парламента, они будут храниться в Национальном архиве Грузии и Национальной библиотеке. На церемонию, по словам председателя парламента, приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви. Известно, где пройдет инаугурация шестого президента Грузии >>На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на инаугурации представители других государств и дипломатического корпуса. Действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , инаугурация, президент грузии