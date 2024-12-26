https://sputnik-georgia.ru/20241226/kak-budet-prokhodit-inauguratsiya-shestogo-prezidenta-gruzii--podrobnosti-291553347.html
Все об инаугурации шестого президента Грузии – дата, церемония и многое другое
Все об инаугурации шестого президента Грузии – дата, церемония и многое другое
Sputnik Грузия
После церемонии инаугурации особый экземпляр Конституции поместят в музей и будут впредь использовать только для инаугурации 26.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-26T14:48+0400
2024-12-26T14:48+0400
2024-12-26T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Церемония инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили начнется 29 декабря в 11:00, продлится примерно 40 минут, и клятву он принесет на специальном экземпляре Конституции Грузии, пояснил председатель парламента Шалва Папуашвили. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала. По его словам, после церемонии инаугурацию особый экземпляр Конституцию поместят в музей и будут впредь использовать только для инаугурации. Всего напечатано три экземпляра – помимо музея парламента, они будут храниться в Национальном архиве Грузии и Национальной библиотеке. На церемонию, по словам председателя парламента, приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви. Известно, где пройдет инаугурация шестого президента Грузии >>На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на инаугурации представители других государств и дипломатического корпуса. Действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , инаугурация, президент грузии
грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , инаугурация, президент грузии
Все об инаугурации шестого президента Грузии – дата, церемония и многое другое
14:48 26.12.2024 (обновлено: 17:05 26.12.2024)
После церемонии инаугурации особый экземпляр Конституции поместят в музей и будут впредь использовать только для инаугурации
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Церемония инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили начнется 29 декабря в 11:00, продлится примерно 40 минут, и клятву он принесет на специальном экземпляре Конституции Грузии, пояснил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала.
"По традиции в парламентской республике процесс инаугурации проходит в здании парламента. Специально к этому мероприятию мы напечатали инаугурационную Конституцию, которая впервые будет использована на этом мероприятии для принесения президентской клятвы", – сказал Папуашвили.
По его словам, после церемонии инаугурацию особый экземпляр Конституцию поместят в музей и будут впредь использовать только для инаугурации.
Всего напечатано три экземпляра – помимо музея парламента, они будут храниться в Национальном архиве Грузии и Национальной библиотеке.
На церемонию, по словам председателя парламента, приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви.
На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на инаугурации представители других государств и дипломатического корпуса.
Действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию – Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.