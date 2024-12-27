https://sputnik-georgia.ru/20241227/eto-konets-istorii-istorii-parlament-i-pravitelstvo-gruzii-sformirovany--premer-gruzii-291571371.html

Это конец истории: парламент и правительство Грузии сформированы – премьер Грузии

Это конец истории: парламент и правительство Грузии сформированы – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиционные партии уже признали легитимность выборов, когда не отказались от получения государственного финансирования, заявил премьер 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T16:49+0400

2024-12-27T16:49+0400

2024-12-27T17:53+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

обсе

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286501717_50:187:1792:1167_1920x0_80_0_0_bd113abd5b52634dfa35acbe7aae38f4.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Заключение наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ положило конец истории относительно выборов в Грузии – все ветви как законодательной, так и исполнительной власти сформированы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно заключению миссии БДИПЧ, у избирателей был большой выбор, партии могли свободно проводить предвыборную кампанию, но у правящей "Грузинской мечты" были финансовые преимущества. День выборов был хорошо организован, но во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена и были сообщения о запугивании и давлении на избирателей, что негативно сказалось на доверии общественности к процессу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что власти сфальсифицировали парламентские выборы. Все они участвуют в акциях протеста с требованием проведения в стране новых выборов. "Всему приходит конец, и они это прекрасно понимают. Даже тысячу человек не могут собирать ежедневно. Такова сегодняшняя реальность. Учитывая все это, в феврале они могут войти в парламенте Грузии, опередив нас", – заявил Кобахидзе. При этом премьер отметил, что оппозиционные партии уже признали легитимность выборов, когда не отказались от получения государственного финансирования. Как ранее сообщили в ЦИК, согласно законодательству, на основании результатов парламентских выборов, со второго дня после признания полномочий новоизбранного законодательного органа, то есть с 26 ноября, семь политических объединений получили право на государственное финансирование. Это правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", "Гахария за Грузию", "Лело за Грузию", "Альянс патриотов Грузии", "Новый политический центр – Гирчи". Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 голосов, и 5 лари за каждый последующий голос, если партия провела в парламент более половины своего партийного списка. Финансирования лишаются партии, если из получивших мандаты депутатов минимум 50% пропускают заседания по неуважительной причине. Оппозиция признала легитимность выборов в Грузии – премьер >>Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, обсе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024