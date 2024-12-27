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Это конец истории: парламент и правительство Грузии сформированы – премьер Грузии
Это конец истории: парламент и правительство Грузии сформированы – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Оппозиционные партии уже признали легитимность выборов, когда не отказались от получения государственного финансирования, заявил премьер 27.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-27T16:49+0400
2024-12-27T16:49+0400
2024-12-27T17:53+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
обсе
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Заключение наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ положило конец истории относительно выборов в Грузии – все ветви как законодательной, так и исполнительной власти сформированы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно заключению миссии БДИПЧ, у избирателей был большой выбор, партии могли свободно проводить предвыборную кампанию, но у правящей "Грузинской мечты" были финансовые преимущества. День выборов был хорошо организован, но во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена и были сообщения о запугивании и давлении на избирателей, что негативно сказалось на доверии общественности к процессу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что власти сфальсифицировали парламентские выборы. Все они участвуют в акциях протеста с требованием проведения в стране новых выборов. "Всему приходит конец, и они это прекрасно понимают. Даже тысячу человек не могут собирать ежедневно. Такова сегодняшняя реальность. Учитывая все это, в феврале они могут войти в парламенте Грузии, опередив нас", – заявил Кобахидзе. При этом премьер отметил, что оппозиционные партии уже признали легитимность выборов, когда не отказались от получения государственного финансирования. Как ранее сообщили в ЦИК, согласно законодательству, на основании результатов парламентских выборов, со второго дня после признания полномочий новоизбранного законодательного органа, то есть с 26 ноября, семь политических объединений получили право на государственное финансирование. Это правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", "Гахария за Грузию", "Лело за Грузию", "Альянс патриотов Грузии", "Новый политический центр – Гирчи". Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 голосов, и 5 лари за каждый последующий голос, если партия провела в парламент более половины своего партийного списка. Финансирования лишаются партии, если из получивших мандаты депутатов минимум 50% пропускают заседания по неуважительной причине. Оппозиция признала легитимность выборов в Грузии – премьер >>Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, обсе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, обсе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
Это конец истории: парламент и правительство Грузии сформированы – премьер Грузии
16:49 27.12.2024 (обновлено: 17:53 27.12.2024)
Оппозиционные партии уже признали легитимность выборов, когда не отказались от получения государственного финансирования, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Заключение наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ положило конец истории относительно выборов в Грузии – все ветви как законодательной, так и исполнительной власти сформированы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно заключению миссии БДИПЧ, у избирателей был большой выбор, партии могли свободно проводить предвыборную кампанию, но у правящей "Грузинской мечты" были финансовые преимущества. День выборов был хорошо организован, но во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена и были сообщения о запугивании и давлении на избирателей, что негативно сказалось на доверии общественности к процессу.
"Погрешности, о которых идет речь в заключении БДИПЧ/ОБСЕ, вы можете увидеть в отчете, подготовленном по выборам в любой стране. Поэтому не существует никаких оснований, это финал истории – парламент сформирован, правительство сформировано, инаугурация президента состоится через три дня", – заявил Кобахидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что власти сфальсифицировали парламентские выборы. Все они участвуют в акциях протеста с требованием проведения в стране новых выборов.
"Всему приходит конец, и они это прекрасно понимают. Даже тысячу человек не могут собирать ежедневно. Такова сегодняшняя реальность. Учитывая все это, в феврале они могут войти в парламенте Грузии, опередив нас", – заявил Кобахидзе.
При этом премьер отметил, что оппозиционные партии уже признали легитимность выборов, когда не отказались от получения государственного финансирования.
"Если вы не признаете результаты, то как же вы получаете финансирование на основании этих результатов? Когда им пришлось столкнуться с ощутимыми выгодами, они сразу признали выборы. Конечно, этот процесс продолжится", – добавил премьер.
Как ранее сообщили в ЦИК, согласно законодательству, на основании результатов парламентских выборов, со второго дня после признания полномочий новоизбранного законодательного органа, то есть с 26 ноября, семь политических объединений получили право на государственное финансирование.
Это правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", "Гахария за Грузию", "Лело за Грузию", "Альянс патриотов Грузии", "Новый политический центр – Гирчи".
Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 голосов, и 5 лари за каждый последующий голос, если партия провела в парламент более половины своего партийного списка. Финансирования лишаются партии, если из получивших мандаты депутатов минимум 50% пропускают заседания по неуважительной причине.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.
Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.