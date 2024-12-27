https://sputnik-georgia.ru/20241227/oppozitsiya-priznala-legitimnost-vyborov-v-gruzii--premer-291567837.html

Оппозиция признала легитимность выборов в Грузии – премьер

Оппозиция признала легитимность выборов в Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент Грузии по итогам выборов, отказываются признавать результаты 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T13:07+0400

2024-12-27T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Три из четырех оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер по итогам парламентских выборов в Грузии, не отказались от государственного финансирования, тем самым признав легитимность выборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, семь политических объединений получили право на госфинансирование. Из них от финансирования отказалась лишь "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа". Срок отказа истек 26 декабря. "Из четырех партий, которые преодолели барьер, три признали результаты выборов, за исключением партии Гварамия. И кроме того, дополнительно две партии, не преодолевшие барьер, которым полагалось финансирование, также признали результаты выборов. Когда получаешь финансирование на основе результатов выборов, тем самым ты признаешь легитимность выборов", – заявил Кобахидзе в эфире передаче "Имеди LIVE". Сколько партий в Грузии получат госфинансирование – данные ЦИК>>Как ранее сообщили в ЦИК, согласно законодательству, на основании результатов парламентских выборов, со второго дня после признания полномочий новоизбранного законодательного органа, то есть с 26 ноября, семь политических объединений получили право на государственное финансирование. Это правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", "Гахария за Грузию", "Лело за Грузию", "Альянс патриотов Грузии", "Новый политический центр – Гирчи". Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 голосов, и 5 лари за каждый последующий голос, если партия провела в парламент более половины своего партийного списка. Финансирования лишаются партии, если из получивших мандаты депутатов минимум 50% пропускают заседания по неуважительной причине.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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