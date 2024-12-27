https://sputnik-georgia.ru/20241227/forvard-sbornoy-gruzii-po-futbolu-priznan-luchshim-igrokom-mesyatsa-v-lione-291565356.html

Форвард сборной Грузии по футболу признан лучшим игроком месяца в "Лионе"

Форвард сборной Грузии по футболу признан лучшим игроком месяца в "Лионе"

Sputnik Грузия

В последних девяти матчах Микаутадзе забил за "Лион" семь голов 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T10:52+0400

2024-12-27T10:52+0400

2024-12-27T10:52+0400

спорт

новости

грузия

франция

георгий микаутадзе

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288997168_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_1e932114cce4f76db9607bd05902630f.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Нападающий футбольной сборной Грузии и французского "Лиона" Георгий (Жорж) Микаутадзе признан болельщиками клуба лучшим игроком месяца. Кроме Георгия Микаутадзе, пресс-служба клуба отобрала еще двух претендентов на звание лучшего игрока месяца – атакующего полузащитника, француза Райана Шерки и аргентинского защитника Николаса Тальяфико. Выбор болельщиков пал на грузина – 76% голосов. В декабре нападающий сборной Грузии провел за "Лион" пять матчей во всех турнирах (Лига 1, Кубок Франции, Лига Европы) и забил три гола. Вингера сборной Грузии по футболу признали лучшим игроком октября чемпионата Франции >>В последних девяти матчах Микаутадзе забил за "Лион" семь голов. Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания Евро, где он стал лучшим бомбардиром, не подписал контракт с "Монако" и официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности. Ранее Микаутадзе выступал за клуб второй Лиги "Мец". Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, франция, георгий микаутадзе, футбол