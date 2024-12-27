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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в ноябре

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в ноябре

Sputnik Грузия

По данным на конец ноября, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T09:01+0400

2024-12-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в ноябре 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 523,11 миллиона лари (0,87%) и на 1 декабря текущего года составил 60,59 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 590,22 миллиона лари (1,73%), а в иностранной валюте снизился на 67,11 миллиона лари (0,26%).На конец ноября 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,53 миллиарда лари, что на 1,47% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 16,9 миллиарда лари, что на 0,63% больше, чем в предыдущем месяце.За ноябрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,28%, или 393,8 миллиона лари, и на 1 декабря текущего года составил 31,25 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,22%, что на 0,48 процентного пункта больше данных на 1 сентября 2024 года.По данным на конец ноября, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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