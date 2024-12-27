https://sputnik-georgia.ru/20241227/skolko-partiy-v-gruzii-poluchat-gosfinansirovanie--dannye-tsik-291566658.html

Сколько партий в Грузии получат госфинансирование – данные ЦИК

Сколько партий в Грузии получат госфинансирование – данные ЦИК

Sputnik Грузия

От получения госфинансирования отказалась лишь "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T11:33+0400

2024-12-27T11:33+0400

2024-12-27T12:10+0400

парламентские выборы

новости

грузия

политика

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Шесть политических объединений получат государственное финансирование по результатам парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, пять из них – оппозиционные, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии. Как отметили в ЦИК, согласно законодательству, на основании результатов парламентских выборов 26 октября, со второго дня после признания полномочий новоизбранного законодательного органа, то есть с 26 ноября, семь политических объединений получили право на государственное финансирование. Это правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", "Гахария за Грузию", "Лело за Грузию", "Альянс патриотов Грузии", "Новый политический центр – Гирчи". Из этих семи партий, по информации Центризбиркома, от получения госфинансирования отказалась лишь "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа". Срок отказа от финансирования истек 26 декабря в 18:00 по местному времени. Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 действительных голосов, полученных в ходе последних выборов парламента Грузии. А за каждый из действительных голосов, полученных впоследствии, – в размере 5 лари, в том случае если партия имеет более половины представителей в парламенте из прошедших по спискам и более половины прошедших по спискам не пропускают более половины заседаний пленарной сессии по неуважительной причине.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия