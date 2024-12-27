https://sputnik-georgia.ru/20241227/pravitelstvo-gruzii-kritikuyut-uspeshno-torguyuschie-s-rossiey-biznesmeny--premer-291569960.html

Правительство Грузии критикуют успешно торгующие с Россией бизнесмены – премьер

Правительство Грузии критикуют успешно торгующие с Россией бизнесмены – премьер

Sputnik Грузия

Кобахидзе назвал непонятным желание бизнесменов вернуть политическую силу, которая отличалась рэкетом бизнеса 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T15:19+0400

2024-12-27T15:19+0400

2024-12-27T15:19+0400

новости

грузия

политика

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

европарламент

единое национальное движение

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412349_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_cbffdbb2cad649b89f19eda1f0128f26.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Правительство Грузии критикуют за прагматичную политику по отношению к России те бизнес-субъекты, у которые успешные торговые связи с соседней страной, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистами. Более двух тысяч бизнес-компаний в Грузии, включая крупных игроков, поддержали требование проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. Премьер проводит встречи с предпринимателями и лично знакомит их с видением правительства в связи с текущими процессами. Президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. Европарламент в октябре принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. В ней говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. В резолюции содержится призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. Власти Грузии заявили, что не введут санкции против России, как того требует резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", так как это означает разрушение экономики страны. По словам премьера, такой двойной стандарт может указывать на то, что эти бизнесмены политически предвзяты и нацелены на возращение к власти крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Кобахидзе назвал непонятным желание бизнесменов вернуть политическую силу, которая отличалась рэкетом бизнеса. Премьер подчеркнул, что свобода бизнеса будет абсолютно обеспечена со стороны действующей власти. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала парламентские выборы 26 октября, и сейчас в Грузии нелегитимные правительство и парламент. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии. Премьер Грузии ответил на все вопросы бизнеса – Давиташвили >>Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, европарламент, единое национальное движение, грузино-российские отношения