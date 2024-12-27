https://sputnik-georgia.ru/20241227/pravitelstvo-gruzii-kritikuyut-uspeshno-torguyuschie-s-rossiey-biznesmeny--premer-291569960.html
Правительство Грузии критикуют успешно торгующие с Россией бизнесмены – премьер
Правительство Грузии критикуют успешно торгующие с Россией бизнесмены – премьер
Sputnik Грузия
Кобахидзе назвал непонятным желание бизнесменов вернуть политическую силу, которая отличалась рэкетом бизнеса 27.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-27T15:19+0400
2024-12-27T15:19+0400
2024-12-27T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Правительство Грузии критикуют за прагматичную политику по отношению к России те бизнес-субъекты, у которые успешные торговые связи с соседней страной, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистами. Более двух тысяч бизнес-компаний в Грузии, включая крупных игроков, поддержали требование проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. Премьер проводит встречи с предпринимателями и лично знакомит их с видением правительства в связи с текущими процессами. Президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. Европарламент в октябре принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. В ней говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. В резолюции содержится призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. Власти Грузии заявили, что не введут санкции против России, как того требует резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", так как это означает разрушение экономики страны. По словам премьера, такой двойной стандарт может указывать на то, что эти бизнесмены политически предвзяты и нацелены на возращение к власти крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Кобахидзе назвал непонятным желание бизнесменов вернуть политическую силу, которая отличалась рэкетом бизнеса. Премьер подчеркнул, что свобода бизнеса будет абсолютно обеспечена со стороны действующей власти. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала парламентские выборы 26 октября, и сейчас в Грузии нелегитимные правительство и парламент. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии. Премьер Грузии ответил на все вопросы бизнеса – Давиташвили >>Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, европарламент, единое национальное движение, грузино-российские отношения
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, европарламент, единое национальное движение, грузино-российские отношения
Правительство Грузии критикуют успешно торгующие с Россией бизнесмены – премьер
Кобахидзе назвал непонятным желание бизнесменов вернуть политическую силу, которая отличалась рэкетом бизнеса
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Правительство Грузии критикуют за прагматичную политику по отношению к России те бизнес-субъекты, у которые успешные торговые связи с соседней страной, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистами.
Более двух тысяч бизнес-компаний в Грузии, включая крупных игроков, поддержали требование проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. Премьер проводит встречи с предпринимателями и лично знакомит их с видением правительства в связи с текущими процессами. Президент Саломе Зурабишвили, ведущие оппозиционные партии и неправительственные организации утверждают, что выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы.
"Нас критикуют за нашу прагматичную политику с Россией, и они сами пользуются этой прагматичной политикой. Здесь видно, что у них просто политическая предвзятость, которая является основной причиной их неадекватных заявлений. Они торгуют с Россией и при этом не осуждают, например, резолюцию Европарламента, которая требует введения санкций против России", – заявил премьер.
Европарламент в октябре принял уже пятую после начала конфликта на Украине жесткую резолюцию по Грузии. В ней говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. В резолюции содержится призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. Власти Грузии заявили, что не введут санкции против России, как того требует резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии", так как это означает разрушение экономики страны.
По словам премьера, такой двойной стандарт может указывать на то, что эти бизнесмены политически предвзяты и нацелены на возращение к власти крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Кобахидзе назвал непонятным желание бизнесменов вернуть политическую силу, которая отличалась рэкетом бизнеса.
"Однако этому может быть одно объяснение. Есть конкретные бизнесмены, имеющие связи с соответствующими силами, и они рассчитывают на собственную выгоду от возвращения к власти коллективного национального движения. Однако этого не произойдет ни в коем случае", – заявил он.
Премьер подчеркнул, что свобода бизнеса будет абсолютно обеспечена со стороны действующей власти.
Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала парламентские выборы 26 октября, и сейчас в Грузии нелегитимные правительство и парламент.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что "Грузинская мечта" повернула внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Сами власти объяснили это решение необходимостью лишить западных бюрократов инструмента шантажа Грузии.
Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.