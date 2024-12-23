https://sputnik-georgia.ru/20241223/premer-gruzii-otvetil-na-vse-voprosy-biznesa--davitashvili-291514740.html

Премьер Грузии ответил на все вопросы бизнеса – Давиташвили

Премьер Грузии ответил на все вопросы бизнеса – Давиташвили

Sputnik Грузия

На встрече в администрации правительства приняли участие более 100 представителей бизнеса 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T23:32+0400

2024-12-23T23:32+0400

2024-12-23T23:32+0400

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бизнес

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Представители бизнеса получили ответы на все волнующие вопросы в ходе встречи с премьером, в том числе об отношении правительства к текущим процессам в Грузии, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с бизнес-сектором в администрации правительства. Более двух тысяч бизнес-компаний в Грузии, в том числе крупные игроки, поддержали требование проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встречается с предпринимателями, и лично знакомит их с видением правительства в связи с текущими процессами. По его словам, встреча премьера с представителями крупного бизнеса прошла в интересном, диалоговом режиме. На ней присутствовали предприниматели как поддерживающие курс правительства, и те, у которых есть к этому курсу вопросы. "Мы верны нашим обещаниям, которые мы дали народу во время выборов, что мы идем в Европу с достоинством и благополучием, и этот путь обязательно будет успешным, и мы наконец достигнем тех результатов, которые планируем. Обо всем этом премьер-министр рассказал подробно и исчерпывающе", - сказал Давиташвили. Также, по его словам, были затронуты текущие процессы – крайняя поляризация в обществе, и вызовы, которые сегодня связаны со стабильностью в стране. Попытки оказать давления на бизнес провалились – премьер Грузии >>"Разумеется, и бизнес, и все слои общества хотят мира и благополучия в нашей стране. Исходя из этого, несмотря на то, на какой политической платформе находятся разные группы нашего общества или бизнеса, я думаю, что у всех есть одно и то же желание - иметь больше благополучия в стране и, наверно, стабильную и прогнозируемую среду развития", - отметил Давиташвили. Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что бизнес, экономические процессы в целом чувствительны к политическим событиям, и поэтому мир и стабильность являются первыми предпосылками дальнейшего экономического развития. На встрече в администрации правительства приняли участие более 100 представителей бизнеса. В ходе встречи, Кобахидзе еще раз подчеркнул, что правительство Грузии привержено европейскому пути страны, и прогресс, достигнутый на сегодняшний день в плане европейской интеграции, указывает на это. Несмотря на то , что премьер ответил на все вопросы, актуальные для бизнеса, он выразил готовность дополнительно встретиться с предпринимателями, имеющими разные позиции относительно курса правительства. Бизнес идет против государства – премьер-министр Грузии >>В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС началась волна протеста. Митинги перманентно проводятся в разных городах страны, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, бизнес, акции протеста