https://sputnik-georgia.ru/20241228/ivanishivili-nakazali-za-mir-v-gruzii--reaktsiya-politikov-na-sanktsii-protiv-milliardera-291582307.html

Иванишивили наказали за мир в Грузии – реакция политиков на санкции против миллиардера

Иванишивили наказали за мир в Грузии – реакция политиков на санкции против миллиардера

Sputnik Грузия

Иванишвили пострадал за то, что защищает грузинскую идентичность, культуру и традиции, отметили в правящей партии 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T15:35+0400

2024-12-28T15:35+0400

2024-12-28T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Введение санкций против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили означает наказание за мир в Грузии – так в правящей партии отреагировали на решение США. Минфин США ввел санкции против Иванишвили из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации". "Он не допустил войны в Грузии. Он защищает грузинскую идентичность и традиции. Он помогал и помогает грузинскому спорту, культуре, искусству и их представителям. Поэтому на него сейчас уже по факту наложили формальные санкции", – заявил депутат от правящей партии Гурам Мачарашвили.О том, что санкции для Иванишвили из существующих по факту превратились в документированные, заявил и мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Вы знаете, что Бидзина Иванишвили де-факто уже попал под санкции, и мы сделали ряд заявлений по этому поводу", – сказал Каладзе. Он назвал санкции частью шантажа Грузии. "Мы видим постоянный шантаж – иногда статусом кандидата, иногда статусом открытия или не открытия переговоров, иногда санкциями. Это невероятно. Требования – отказаться от интересов страны, присоединиться к санкциям, открыть второй фронт", – сказал Каладзе. А вот в оппозиции восприняли санкции совсем иначе. По словам лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, Иванишвили хорошо понимает, что означают санкции. При этом он назвал санкции против Иванишвили предупредительным шагом и отметил, что Грузии стоит ждать более жестких шагов от США. Ранее власти не раз заявляли, что рассчитывают на перезагрузку грузино-американских отношений после инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Иванишвили был добавлен в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Это обозначение замораживает все его активы в США и запрещает физическим и юридическим лицам США проводить с ним какие-либо транзакции. Премьер сделал первый комментарий после санкций США против Иванишвили>>>️Этот шаг является частью более широких санкций в соответствии с Указом президента, направленных на деятельность, которая считается вредной для национальной безопасности или внешней политики США. Финансовым шантажом Иванишвили назвал проблемы, которые возникли у него с одним из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс в 2016 году, после того, как обнаружил исчезновение 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в результате мошенничества. Позже судебные разбирательства начались с трастами Credit Suisse, которые, после начала конфликта на Украине, с марта 2022 года стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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