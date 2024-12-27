https://sputnik-georgia.ru/20241227/premer-sdelal-pervyy-kommentariy-posle-sanktsiy-ssha-protiv-ivanishvili-291575168.html

Премьер сделал первый комментарий после санкций США против Иванишвили

Премьер сделал первый комментарий после санкций США против Иванишвили

Sputnik Грузия

Основателя "Грузинской мечты" шантажировали формальными санкциями почти три года, заявил Кобахидзе 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили итак был де-факто под санкциями, так решение США о введении против него санкций ничего не меняет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Минфин США ввел санкции против Иванишвили из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации".По его словам, Иванишвили шантажировали формальными санкциями почти три года, а теперь это основание для шантажа улетучилось. "Вы знаете, какие вызовы стояли перед страной в 2022 году, чего требовали от команды, чего требовали конкретно от господина Бидзины Иванишвили... Это то, что в течение трех лет делала сила, которую мы называем "глобальной партией войны", – сказал Кобахидзе. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что после начала конфликта на Украине некие силы на Западе, которые имеют большое влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, всячески пытались добиться открытия "второго фронта" в Грузии. Эти силы власти Грузии условно называют "глобальной партией войны". Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа>>По словам Кобахидзе, решение Минфина США не имеет никакой существенной нагрузки."Ничего особенного. В действительности это награда за защиту национальных интересов нашей страны", – сказал премьер Грузии. Он отметил, что уже говорил с Иванишвили и у него та же позиция касательно введенных санкций. Между тем, Кобахидзе выразил большую надежду, что "все изменится в другом направлении". Ранее власти не раз заявляли, что рассчитывают на перезагрузку грузино-американских отношений после инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Иванишвили был добавлен в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Это обозначение замораживает все его активы в США и ​​запрещает физическим и юридическим лицам США проводить с ним какие-либо транзакции.Премьер Грузии: не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму>>️Этот шаг является частью более широких санкций в соответствии с Указом президента, направленных на деятельность, которая считается вредной для национальной безопасности или внешней политики США.Финансовым шантажом Иванишвили назвал проблемы, которые возникли у него с одним из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс в 2016 году, после того, как обнаружил исчезновение 400 миллионов долларов со своей страховой схемы в результате мошенничества.Позже судебные разбирательства начались с трастами Credit Suisse, которые, после начала конфликта на Украине, с марта 2022 года стали отказывать Иванишвили в перечислении неоспариваемых денег. Юристы миллиардера выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег Иванишвили все же удалось вернуть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе