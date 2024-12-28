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Самая красивая Джульетта: умерла британская актриса Оливия Хасси

Самая красивая Джульетта: умерла британская актриса Оливия Хасси

Sputnik Грузия

Актриса умерла от онкологического заболевания: в 2008 году у нее был диагностирован рак молочной железы, а в 2018-м произошел рецидив 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T12:02+0400

2024-12-28T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Знаменитая британская киноактриса Оливия Хасси, известная ролью Джульетты в оскароносном фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года, скончалась в возрасте 73 лет, сообщает издание Daily Mail."Оливия Хасси, которая пришла к славе благодаря съемкам в фильме (итальянского режиссера – ред.) Франко Дзеффирелли 1968 года "Ромео и Джульетта", умерла в пятницу, 27 декабря, в возрасте 73 лет", – говорится в публикации со ссылкой на членов семьи актрисы.По информации режиссера Марка Уэстиса, актриса умерла от онкологического заболевания. В 2008 году у нее был диагностирован рак молочной железы, в 2018-м произошел рецидив.К слову, картина "Ромео и Джульетта", в которой снялась на тот момент 15-летняя актриса, завоевала два "Оскара", а сама Хасси за свою роль получила "Золотой глобус". За свою карьеру Хасси снялась в более чем двух десятках фильмов, среди них – мини-сериал "Иисус из Назарета" 1977 года, фильм "Айвенго" 1982 года, а также мини-сериал "Оно" 1990 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кто ушел из жизни в 2024 году?, мировая культура, в мире, новости