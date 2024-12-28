https://sputnik-georgia.ru/20241228/sinoptiki-predupredili-zhiteley-gruzii-ob-ukhudshenii-pogody-na-vykhodnykh-291579276.html

Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды на выходных

Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды на выходных

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках на западе Грузии, отмечают метеорологи 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T10:52+0400

2024-12-28T10:52+0400

2024-12-28T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют снегопад, метель и шторм в Грузии до конца воскресенья, 29 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В горах и высокогорье ожидаются кратковременные осадки, снегопад и метель, а на черноморском побережье Грузии – 3-4-балльный шторм. В этот период будет дуть сильный западный ветер. Из-за сильного снегопада, лавинной опасности, гололеда и плохой видимости на отдельных участках автомагистралей может быть ограничено движение транспорта. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках на западе Грузии, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы характеризуется синоптиками как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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непогода в грузии, погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды