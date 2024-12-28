https://sputnik-georgia.ru/20241228/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-gruzii-291582688.html

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Sputnik Грузия

О пострадавших и разрушениях не сообщается 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T16:17+0400

2024-12-28T16:17+0400

2024-12-28T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от города Дманиси (регион Квемо Картли), в 58 километрах от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре составляла 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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