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Землетрясение произошло на востоке Грузии
Землетрясение произошло на востоке Грузии
Sputnik Грузия
О пострадавших и разрушениях не сообщается 28.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-28T16:17+0400
2024-12-28T16:17+0400
2024-12-28T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от города Дманиси (регион Квемо Картли), в 58 километрах от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре составляла 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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землетрясения в грузии, землетрясение, дманиси, квемо картли, тбилиси, новости, грузия, происшествия
землетрясения в грузии, землетрясение, дманиси, квемо картли, тбилиси, новости, грузия, происшествия
Землетрясение произошло на востоке Грузии
16:17 28.12.2024 (обновлено: 16:29 28.12.2024)
О пострадавших и разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от города Дманиси (регион Квемо Картли), в 58 километрах от Тбилиси, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое зафиксировано в 15:44 по тбилисскому времени, находился на глубине 15 километров и был расположен в двух километрах от села Согулотло. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре составляла 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.