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Экономический рост в 2024 году в Грузии ожидается на уровне 9% – вице-премьер
Экономический рост в 2024 году в Грузии ожидается на уровне 9% – вице-премьер
Sputnik Грузия
Прогноз роста экономики на 2025 год достаточно консервативен, заявил вице-премьер 29.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-29T20:51+0400
2024-12-29T20:51+0400
2024-12-29T21:20+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Реальный ВВП в 2024 году в Грузии, согласно анализу показателей за 10 месяцев, составит 9%, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили журналистам. Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%. Как отметил первый вице-премьер, в мире очень мало стран, которым удалось на протяжении четырех лет поддерживать не номинальный, а реальный высокий экономический рост, выражающийся почти двузначными темпами. "Мы консервативно спланировали экономику следующего года. Так мы планируем каждый год, потому что мы живем в сложном регионе, есть много непредвиденных факторов, которые могут реализоваться в разное время и в разных формах. Поэтому макроэкономические параметры всегда планируются более консервативно", – заявил Давиташвили. По его словам, в 2025 году экономический рост составит примерно 5,5%. По словам первого вице-премьера, в последние месяцы из-за демонстраций в отдельных районах Тбилиси процессы негативно сказались на конкретных туристических объектах, однако туристическая активность в Грузии в целом не замедлилась. "Мы все еще занимаемся исследованиями, и туристическая активность не замедлилась в Грузии в целом, включая Батуми, что является довольно высоким показателем, если сравнивать его с соответствующими месяцами прошлого года. Активность на горных курортах также высока", – заявил Давиташвили. По его словам, туристический сектор сохранит свой рост в 2025 году, в отдельные месяцы могут быть некоторые колебания, но запланированные показатели в годовой перспективе обязательно будут достигнуты. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили
экономика, грузия, новости, леван давиташвили
Экономический рост в 2024 году в Грузии ожидается на уровне 9% – вице-премьер
20:51 29.12.2024 (обновлено: 21:20 29.12.2024)
Прогноз роста экономики на 2025 год достаточно консервативен, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Реальный ВВП в 2024 году в Грузии, согласно анализу показателей за 10 месяцев, составит 9%, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили журналистам.
Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%.
"У нас и в этом году будет высокий экономический рост. По данным первых десяти месяцев зафиксирован 10-процентный рост, в ближайшее время мы будем иметь данные за ноябрь, а затем и декабрь, однако это не может изменить картину, что в 2024 году у нас может быть экономический рост около 9%. Это достаточно высокий показатель", – заявил Давиташвили.
Как отметил первый вице-премьер, в мире очень мало стран, которым удалось на протяжении четырех лет поддерживать не номинальный, а реальный высокий экономический рост, выражающийся почти двузначными темпами.
"Мы консервативно спланировали экономику следующего года. Так мы планируем каждый год, потому что мы живем в сложном регионе, есть много непредвиденных факторов, которые могут реализоваться в разное время и в разных формах. Поэтому макроэкономические параметры всегда планируются более консервативно", – заявил Давиташвили.
По его словам, в 2025 году экономический рост составит примерно 5,5%.
"В 2025 году мы думаем о 6-процентном экономическом росте, запланировано примерно 5,5%. Мы уверены, что достигнем этого показателя", – сказал Давиташвили.
По словам первого вице-премьера, в последние месяцы из-за демонстраций в отдельных районах Тбилиси процессы негативно сказались на конкретных туристических объектах, однако туристическая активность в Грузии в целом не замедлилась.
"Мы все еще занимаемся исследованиями, и туристическая активность не замедлилась в Грузии в целом, включая Батуми, что является довольно высоким показателем, если сравнивать его с соответствующими месяцами прошлого года. Активность на горных курортах также высока", – заявил Давиташвили.
По его словам, туристический сектор сохранит свой рост в 2025 году, в отдельные месяцы могут быть некоторые колебания, но запланированные показатели в годовой перспективе обязательно будут достигнуты.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.