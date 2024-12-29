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Полиция задержала шесть протестующих в день инаугурации президента Грузии
Полиция задержала шесть протестующих в день инаугурации президента Грузии
Sputnik Грузия
Задержания произошли после того, как участники акции протеста попытались перекрыть проспект Руставели 29.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-29T16:27+0400
2024-12-29T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Шесть человек были задержаны в административном порядке на акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщили в пресс-службе МВД Грузии журналистам. Акция протеста "Покажи красную карточку Кавелашвили" началась на проспекте Руставели к 11 утра параллельно с церемонией инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили. К это времени акция у здания парламента завершилась. На церемонию инаугурации президента были приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви. Уже бывший президент страны Саломе Зурабишвили утром в воскресенье заявила, что покинет президентскую резиденцию, но продолжит свою общественно-политическую деятельность в качестве "легитимного президента". Акции протеста продолжаются в Грузии ежедневно с 28 ноября. Причина – решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. В оппозиции это решение назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , акции протеста, мвд грузии
новости, грузия, происшествия, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , акции протеста, мвд грузии
Полиция задержала шесть протестующих в день инаугурации президента Грузии
16:27 29.12.2024 (обновлено: 16:44 29.12.2024)
Задержания произошли после того, как участники акции протеста попытались перекрыть проспект Руставели
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Шесть человек были задержаны в административном порядке на акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщили в пресс-службе МВД Грузии журналистам.
Акция протеста "Покажи красную карточку Кавелашвили" началась на проспекте Руставели к 11 утра параллельно с церемонией инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили.
Задержания произошли после того, как участники акции протеста не подчинились требованию правоохранителей оставаться на тротуаре и не препятствовать движению транспорта. Позже все задержанные были отпущены под расписку.
К это времени акция у здания парламента завершилась.
На церемонию инаугурации президента были приглашены члены Избирательной коллегии и представители правительства, конституционных органов и православной церкви.
Уже бывший президент страны Саломе Зурабишвили утром в воскресенье заявила, что покинет президентскую резиденцию, но продолжит свою общественно-политическую деятельность в качестве "легитимного президента".
Акции протеста продолжаются в Грузии ежедневно с 28 ноября. Причина – решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. В оппозиции это решение назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.