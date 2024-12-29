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Премьер Грузии соболезнует жителям Южной Кореи в связи с крушением самолета Jeju Air

Премьер Грузии соболезнует жителям Южной Кореи в связи с крушением самолета Jeju Air

Sputnik Грузия

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 179 человек 29.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-29T19:41+0400

2024-12-29T19:41+0400

2024-12-29T19:41+0400

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авиакатастрофа

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования корейскому народу в связи с крушением самолета Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан. Самолет разбился при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 179 человек. Авиакатастрофа произошла ранним утром. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщается о двух выживших при крушении. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока (Таиланд), вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену и загорелся после приземления в аэропорту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

южная корея

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новости, грузия, в мире, южная корея, происшествия, ираклий кобахидзе, авиакатастрофа