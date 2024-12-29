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Турецкий "Галатасарай" хочет переманить к себе форварда сборной Грузии по футболу

Турецкий "Галатасарай" хочет переманить к себе форварда сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

Турецкий клуб предлагает французам 17 миллионов евро и дополнительные бонусы 29.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-29T10:06+0400

2024-12-29T10:06+0400

2024-12-29T10:06+0400

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георгий микаутадзе

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Французский "Лион" получил официальное предложение от турецкого "Галатасарая" по трансферу грузинского форварда Георгия Микаутадзе, сообщил известный итальянский спортивный журналист, эксперт трансферного рынка Фабрицио Романо. "Лион" переживает тяжелый финансовый кризис, и, если клуб не сможет выплатить долги до начала нового сезона, ему грозит вылет во французскую Лигу 2. Чтобы избежать вылета, "Лиону" в зимнее трансферное окно, возможно, придется проститься с ведущими игроками, в том числе с грузинским нападающим Микаутадзе. "Лион" получил официальное предложение от "Галатасарая" по трансферу Георгия Микаутадзе. Турецкий клуб предлагает французам 17 миллионов евро и дополнительные бонусы, чего недостаточно для того, чтобы французский клуб принял решение отпустить Микаутадзе", – написал Романо. Форвард сборной Грузии по футболу признан лучшим игроком месяца в "Лионе" >>Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания Евро, где он стал лучшим бомбардиром, не подписал контракт с "Монако" и официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности. Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, франция, футбол, георгий микаутадзе