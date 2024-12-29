Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241229/turetskiy-galatasaray-khochet-peremanit-k-sebe-forvarda-sbornoy-gruzii-po-futbolu-291577741.html
Турецкий "Галатасарай" хочет переманить к себе форварда сборной Грузии по футболу
Турецкий "Галатасарай" хочет переманить к себе форварда сборной Грузии по футболу
Sputnik Грузия
Турецкий клуб предлагает французам 17 миллионов евро и дополнительные бонусы 29.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-29T10:06+0400
2024-12-29T10:06+0400
спорт
новости
грузия
франция
футбол
георгий микаутадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288996322_0:11:1152:659_1920x0_80_0_0_0916c380e8f75664750462643b33f463.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Французский "Лион" получил официальное предложение от турецкого "Галатасарая" по трансферу грузинского форварда Георгия Микаутадзе, сообщил известный итальянский спортивный журналист, эксперт трансферного рынка Фабрицио Романо. "Лион" переживает тяжелый финансовый кризис, и, если клуб не сможет выплатить долги до начала нового сезона, ему грозит вылет во французскую Лигу 2. Чтобы избежать вылета, "Лиону" в зимнее трансферное окно, возможно, придется проститься с ведущими игроками, в том числе с грузинским нападающим Микаутадзе. "Лион" получил официальное предложение от "Галатасарая" по трансферу Георгия Микаутадзе. Турецкий клуб предлагает французам 17 миллионов евро и дополнительные бонусы, чего недостаточно для того, чтобы французский клуб принял решение отпустить Микаутадзе", – написал Романо. Форвард сборной Грузии по футболу признан лучшим игроком месяца в "Лионе" &gt;&gt;Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания Евро, где он стал лучшим бомбардиром, не подписал контракт с "Монако" и официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности. Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288996322_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_dc68034f1368a0bfd1691291ae2c1ea7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, франция, футбол, георгий микаутадзе
спорт, новости, грузия, франция, футбол, георгий микаутадзе

Турецкий "Галатасарай" хочет переманить к себе форварда сборной Грузии по футболу

10:06 29.12.2024
© Courtesy of NakrebiНападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2024
© Courtesy of Nakrebi
Подписаться
Турецкий клуб предлагает французам 17 миллионов евро и дополнительные бонусы
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Французский "Лион" получил официальное предложение от турецкого "Галатасарая" по трансферу грузинского форварда Георгия Микаутадзе, сообщил известный итальянский спортивный журналист, эксперт трансферного рынка Фабрицио Романо.
"Лион" переживает тяжелый финансовый кризис, и, если клуб не сможет выплатить долги до начала нового сезона, ему грозит вылет во французскую Лигу 2. Чтобы избежать вылета, "Лиону" в зимнее трансферное окно, возможно, придется проститься с ведущими игроками, в том числе с грузинским нападающим Микаутадзе.
"Лион" получил официальное предложение от "Галатасарая" по трансферу Георгия Микаутадзе. Турецкий клуб предлагает французам 17 миллионов евро и дополнительные бонусы, чего недостаточно для того, чтобы французский клуб принял решение отпустить Микаутадзе", – написал Романо.
Форвард сборной Грузии по футболу признан лучшим игроком месяца в "Лионе" >>
Микаутадзе в июле 2024 года, вскоре после окончания Евро, где он стал лучшим бомбардиром, не подписал контракт с "Монако" и официально стал игроком родного "Лиона", за который выступал в юности.
Покупка Микаутадзе обошлась "Лиону" в 18,5 млн евро. Контракт с футболистом рассчитан до 20 июня 2028 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0