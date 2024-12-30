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Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе – президент
Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе – президент
Sputnik Грузия
Первое официальное выступление нового президента Грузии состоялось на "Конференции послов" 30.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-30T14:00+0400
2024-12-30T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Власти Грузии продолжат укреплять тесные отношения с Азербайджаном, Арменией, Турцией и прилагать огромные усилия для поддержки долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа, заявил президент Грузии Михаил Кавелавшили. Заявление об этом Кавелавшили сделал, выступая на мероприятии по случаю закрытия "Конференции послов 2024". Это было первое выступление Кавелавшили после церемонии инаугурации, которая состоялась 29 декабря. Власти Грузии поддерживают долгосрочный мир в регионе Южного Кавказа, и в этом направлении проявят огромные усилия, отметил президент. Регион возможностей вместо зоны конфликта – премьер об усилиях Грузии по Южному Кавказу>>Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, азербайджан, армения, михаил кавелавшили, ираклий гарибашвили, никол пашинян, политика, новости
грузия, азербайджан, армения, михаил кавелавшили, ираклий гарибашвили, никол пашинян, политика, новости
Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе – президент
14:00 30.12.2024 (обновлено: 14:46 30.12.2024)
Первое официальное выступление нового президента Грузии состоялось на "Конференции послов"
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Власти Грузии продолжат укреплять тесные отношения с Азербайджаном, Арменией, Турцией и прилагать огромные усилия для поддержки долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа, заявил президент Грузии Михаил Кавелавшили.
Заявление об этом Кавелавшили сделал, выступая на мероприятии по случаю закрытия "Конференции послов 2024". Это было первое выступление Кавелавшили после церемонии инаугурации, которая состоялась 29 декабря.
"Грузия как сторона, заинтересованная в обеспечении мира и стабильности, укрепляет с соседними странами еще более тесные отношения, в частности, с Азербайджаном, Арменией, Турцией", – заявил Кавелавшили.
Власти Грузии поддерживают долгосрочный мир в регионе Южного Кавказа, и в этом направлении проявят огромные усилия, отметил президент.
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.