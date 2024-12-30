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Новый президент Грузии обладает ресурсом для объединения общества – вице-спикер
Новый президент Грузии обладает ресурсом для объединения общества – вице-спикер
Sputnik Грузия
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента 29 декабря 30.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-30T11:39+0400
2024-12-30T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили – это человек, влюбленный в свою родину, который обладает ресурсом для того, чтобы предпринять шаги для консолидации общества, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили. Это, по словам Вольского, достаточно большой ресурс для того, чтобы он предпринял определенные шаги для консолидации общества. "Речь идет не только о заявлениях и призывах всегда заботиться, мобилизовывать ресурсы со всех сторон, будь то политические партии, правительственные структуры или благотворительные ресурсы, которые есть в стране, но пока не видны", – отметил Вольский. Эти инициативы станут основным направлением, за которые, по словам Вольского, возьмется Михаил Кавелашвили. Кавелашвили: я буду президентом каждого, независимо от того, нравлюсь кому-то или нет>>"Кроме того, это человек, влюбленный свою страну, свою родину, патриот, самоотверженный, обладающий широким спектром знаний из спортивной жизни и большим опытом в политике, где он был и остается заметной фигурой уже давно", – заявил Вольский. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили женат на Тамар Багратиони и имеет троих детей – Гурама, Мариам и Элизабет. Он также воспитывает сына супруги от первого брака. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия
Новый президент Грузии обладает ресурсом для объединения общества – вице-спикер
11:39 30.12.2024 (обновлено: 12:49 30.12.2024)
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента 29 декабря
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили – это человек, влюбленный в свою родину, который обладает ресурсом для того, чтобы предпринять шаги для консолидации общества, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили.
"У президента есть одно преимущество в том, что он станет фигурой во многих аспектах, возможно, символичной, но эта символика очень много значит, так же как флаг, герб, знамя президента и институт президента в целом", – заявил Вольский.
Это, по словам Вольского, достаточно большой ресурс для того, чтобы он предпринял определенные шаги для консолидации общества.
"Речь идет не только о заявлениях и призывах всегда заботиться, мобилизовывать ресурсы со всех сторон, будь то политические партии, правительственные структуры или благотворительные ресурсы, которые есть в стране, но пока не видны", – отметил Вольский.
Эти инициативы станут основным направлением, за которые, по словам Вольского, возьмется Михаил Кавелашвили.
"Кроме того, это человек, влюбленный свою страну, свою родину, патриот, самоотверженный, обладающий широким спектром знаний из спортивной жизни и большим опытом в политике, где он был и остается заметной фигурой уже давно", – заявил Вольский.
Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300.
Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили женат на Тамар Багратиони и имеет троих детей – Гурама, Мариам и Элизабет. Он также воспитывает сына супруги от первого брака.