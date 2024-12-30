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В Грузии вводят контроль центров техосмотра
В Грузии вводят контроль центров техосмотра
Sputnik Грузия
Проверка центров будет осуществляться на основании разумного подозрения или по собственной инициативе 30.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Центры периодического технического инспектирования будут штрафовать с 3 января 2025 года в случае нарушения технического регламента при проверке автомобилей и их прицепов. Контролировать процесс проведения периодических технических осмотров уполномочено Агентство наземного транспорта, входящее в систему Минэкономики и устойчивого развития. Также во всех центрах будут установлены камеры наблюдения и Агентство получит полный доступ к ним. Нарушение техрегламента о периодическом техосмотре транспортных средств и их прицепов, которое будет выявлено в результате контроля за ходом проверки со стороны ведомства, повлечет за собой штраф. Так, в случае опасного дефекта штраф составит 5 тысяч лари, в случае существенного дефекта – в размере 2 тысяч лари. В случае обнаружения незначительного дефекта или других неточностей, зафиксированных в отчете проверки, – в размере 500 лари. Кроме того, законопроект также определяет наложение административной ответственности уполномоченным лицом ведомства и ее исполнение при обнаружении факта административного правонарушения на видео- или фотопленке. Техосмотр в Грузии С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0 л, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Центры техинспектирования в Грузии планируется штрафовать за нарушение регламента>> Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, техосмотр автомобилей
грузия, новости, общество, тбилиси, техосмотр автомобилей
В Грузии вводят контроль центров техосмотра
09:01 30.12.2024 (обновлено: 09:03 30.12.2024)
Проверка центров будет осуществляться на основании разумного подозрения или по собственной инициативе
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Центры периодического технического инспектирования будут штрафовать с 3 января 2025 года в случае нарушения технического регламента при проверке автомобилей и их прицепов.
Контролировать процесс проведения периодических технических осмотров уполномочено Агентство наземного транспорта, входящее в систему Минэкономики и устойчивого развития.
Проверка центров будет осуществляться на основании разумного подозрения или по собственной инициативе, а также по письменной просьбе самого центра.
Также во всех центрах будут установлены камеры наблюдения и Агентство получит полный доступ к ним.
Нарушение техрегламента о периодическом техосмотре транспортных средств и их прицепов, которое будет выявлено в результате контроля за ходом проверки со стороны ведомства, повлечет за собой штраф.
Так, в случае опасного дефекта штраф составит 5 тысяч лари, в случае существенного дефекта – в размере 2 тысяч лари. В случае обнаружения незначительного дефекта или других неточностей, зафиксированных в отчете проверки, – в размере 500 лари.
Кроме того, законопроект также определяет наложение административной ответственности уполномоченным лицом ведомства и ее исполнение при обнаружении факта административного правонарушения на видео- или фотопленке.
С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0 л, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.
Центры техинспектирования в Грузии планируется штрафовать за нарушение регламента>>
Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.
С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.