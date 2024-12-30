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В какой мере Россия готова к нормализации отношений с Грузией – ответ Лаврова

В какой мере Россия готова к нормализации отношений с Грузией – ответ Лаврова

Sputnik Грузия

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений с 2008 года 30.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Россия готова к нормализации отношений с Грузией в той мере, в какой готовы к этому в Тбилиси, заявил в интервью ТАСС по итогам года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Глава МИД отметил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии.На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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