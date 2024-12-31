https://sputnik-georgia.ru/20241231/bolee-700-faktov-nezakonnoy-vyrubki-lesa-v-gruzii-vyyavili-v-2024-godu-291600748.html

Более 700 фактов незаконной вырубки леса в Грузии выявили в 2024 году

Более 700 фактов незаконной вырубки леса в Грузии выявили в 2024 году

Sputnik Грузия

Всего было изъято 1 125 кубометров лесоматериалов, которые были отправлены в "деловые дворы" 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T12:48+0400

2024-12-31T12:48+0400

2024-12-31T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в 2024 году выявили 721 факт административных правонарушений, связанных с охраной лесов, сообщает пресс-служба ведомства. При этом из всех выявленных фактов 619 касаются незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, еще 78 – самовольного присвоения лесного фонда, а 24 – других нарушений. Всего было изъято 1 125 кубометров лесоматериалов, которые были отправлены в "деловые дворы" – место, где жители Грузии могут приобрести официально лесоматериалы. Ряд нарушений, которые были выявлены сотрудниками агентства, были переданы в следственные органы, так как содержат признаки уголовных преступлений. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, вырубка лесов