https://sputnik-georgia.ru/20241231/kak-budet-rabotat-natsbank-gruzii-v-novogodnie-vykhodnye-291612711.html

Как будет работать Нацбанк Грузии в новогодние выходные?

Как будет работать Нацбанк Грузии в новогодние выходные?

Sputnik Грузия

В течение выходных пользователи смогут беспрепятственно осуществлять платежные операции 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T09:01+0400

2024-12-31T09:01+0400

2024-12-31T09:01+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Денежные и платежные операции Национального банка Грузии будут осуществляться в обычном режиме в новогодние выходные, исходя из важности специфики работы, говорится в сообщении регулятора. Согласно постановлению правительства Грузии, выходными объявлены 3 января, 6 января и с 8 по 10 января включительно, и коснутся они административных и государственных органов. Исключение составят лишь виды деятельности, которые представляют собой неотложную необходимость для нормального осуществления государственной власти и функционирования общества. По информации Нацбанка, 3 и 6 января, а также 8-10 января платежные системы и системы расчетов по ценным бумагам, кассовые операции и денежные инструменты Нацбанка будут полностью доступны коммерческим банкам. Соответственно, в течение этого периода пользователи смогут беспрепятственно осуществлять платежные операции. Что касается коллекционной продукции Нацбанка, то ее продажа станет возможной с 13 января 2025 года. Музей денег Кварели (регион Кахети) будет принимать посетителей с 11 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, новый год