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Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 14 января
Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 14 января
Sputnik Грузия
Ежедневно люди смогут повести туда малышей, своих детей, внуков и развлечься сами, заявил Каладзе 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T17:48+0400
2024-12-31T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Одна из главных новогодних локаций Тбилиси, Новогодняя деревня, будет работать не до 7 января, как было запланировано, а до 14-го, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время прямого включения. Новогодняя деревня открыта в Тбилиси с 21 декабря на площади Орбелиани в столичном парке "Дена эна" у Дома юстиции. Посетителей деревни ждут представления, культурные, спортивные, детские, разнообразные тематические мероприятия, концерты музыкантов разных жанров и шествие сказочных персонажей. Там будут декорации/инсталляции, елки, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, новогодний поезд, домик Санты/Деда Мороза и мастерская, где дети встретят Санту и его помощников. Кроме того, посетителей Новогодней деревни ждет кинотеатр под открытым небом и ледовый каток, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году. Состоится фестиваль сладостей, Тбилисская рождественская ярмарка, выставка-продажа изделий ручной работы. Как будет работать общественный транспорт Тбилиси в Новогоднюю ночь и Рождество >>Как ранее заявил градоначальник, то, что делается в городе, делается для всех, вне зависимости от политических взглядов, так как общество не должно быть разделено по политическому признаку. Новогодняя деревня в Тбилиси открылась на фоне акций протеста, которые продолжаются в столице с 28 ноября после решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, новый год, новый год 2024
грузия, новости, общество, каха каладзе, новый год, новый год 2024
Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 14 января
Ежедневно люди смогут повести туда малышей, своих детей, внуков и развлечься сами, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Одна из главных новогодних локаций Тбилиси, Новогодняя деревня, будет работать не до 7 января, как было запланировано, а до 14-го, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время прямого включения.
Новогодняя деревня открыта в Тбилиси с 21 декабря на площади Орбелиани в столичном парке "Дена эна" у Дома юстиции.
"Мы приняли решение, чтобы Новогодняя деревня продолжила работу до 14 января. Так что, ежедневно люди смогут повести туда малышей, своих детей, внуков и развлечься сами", – заявил Каладзе.
Посетителей деревни ждут представления, культурные, спортивные, детские, разнообразные тематические мероприятия, концерты музыкантов разных жанров и шествие сказочных персонажей.
Там будут декорации/инсталляции, елки, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, новогодний поезд, домик Санты/Деда Мороза и мастерская, где дети встретят Санту и его помощников.
Кроме того, посетителей Новогодней деревни ждет кинотеатр под открытым небом и ледовый каток, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году. Состоится фестиваль сладостей, Тбилисская рождественская ярмарка, выставка-продажа изделий ручной работы.
Как ранее заявил градоначальник, то, что делается в городе, делается для всех, вне зависимости от политических взглядов, так как общество не должно быть разделено по политическому признаку.
Новогодняя деревня в Тбилиси открылась на фоне акций протеста, которые продолжаются в столице с 28 ноября после решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.