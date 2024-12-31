https://sputnik-georgia.ru/20241231/novogodnyaya-derevnya-v-tbilisi-budet-rabotat-do-14-yanvarya-291617104.html

Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 14 января

Новогодняя деревня в Тбилиси будет работать до 14 января

Sputnik Грузия

Ежедневно люди смогут повести туда малышей, своих детей, внуков и развлечься сами, заявил Каладзе 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T17:48+0400

2024-12-31T17:48+0400

2024-12-31T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Одна из главных новогодних локаций Тбилиси, Новогодняя деревня, будет работать не до 7 января, как было запланировано, а до 14-го, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время прямого включения. Новогодняя деревня открыта в Тбилиси с 21 декабря на площади Орбелиани в столичном парке "Дена эна" у Дома юстиции. Посетителей деревни ждут представления, культурные, спортивные, детские, разнообразные тематические мероприятия, концерты музыкантов разных жанров и шествие сказочных персонажей. Там будут декорации/инсталляции, елки, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, новогодний поезд, домик Санты/Деда Мороза и мастерская, где дети встретят Санту и его помощников. Кроме того, посетителей Новогодней деревни ждет кинотеатр под открытым небом и ледовый каток, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году. Состоится фестиваль сладостей, Тбилисская рождественская ярмарка, выставка-продажа изделий ручной работы. Как будет работать общественный транспорт Тбилиси в Новогоднюю ночь и Рождество >>Как ранее заявил градоначальник, то, что делается в городе, делается для всех, вне зависимости от политических взглядов, так как общество не должно быть разделено по политическому признаку. Новогодняя деревня в Тбилиси открылась на фоне акций протеста, которые продолжаются в столице с 28 ноября после решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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