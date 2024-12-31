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Новый президент Грузии получил поздравления от Католикос-Патриарха Илии II
Новый президент Грузии получил поздравления от Католикос-Патриарха Илии II
Sputnik Грузия
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии 29 декабря 31.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-31T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны и пожелал удачи на посту главы грузинского государства. Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили. "Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова и с Новым годом. Поздравляю вас с избранием на пост президента Грузии и желаю успехов на вашей высокой службе", - говорится в письме Патриарха. Фигура президентаКавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300.Сегодня президент – это символическая фигура с ограниченными полномочиями. К примеру, президент сам решает, кого помиловать и использовать право вето на законы, а вот представительские функции в международных отношениях может осуществлять только с согласия правительства.Президент Венгрии поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии>>Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты.Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили женат на Тамар Багратиони и имеет троих детей – Гурама, Мариам и Элизабет. Он также воспитывает сына супруги от первого брака.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Новый президент Грузии получил поздравления от Католикос-Патриарха Илии II
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии 29 декабря
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны и пожелал удачи на посту главы грузинского государства.
Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили.
"Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова и с Новым годом. Поздравляю вас с избранием на пост президента Грузии и желаю успехов на вашей высокой службе", - говорится в письме Патриарха.
Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300.
Сегодня президент – это символическая фигура с ограниченными полномочиями. К примеру, президент сам решает, кого помиловать и использовать право вето на законы, а вот представительские функции в международных отношениях может осуществлять только с согласия правительства.
Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты.
Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили женат на Тамар Багратиони и имеет троих детей – Гурама, Мариам и Элизабет. Он также воспитывает сына супруги от первого брака.