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Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт сократился на 28,7% по сравнению с одиннадцатью месяцами 2023 года и составил более 1 миллиарда киловатт·часов 31.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-31T18:50+0400

2024-12-31T18:50+0400

2024-12-31T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 5,6% в январе-ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 13,1 миллиарда киловатт·часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За 11 месяцев 2024 года в Грузии было выработано 13,3 миллиарда киловатт·часов электроэнергии – на 0,2% больше, чем в январе-ноябре 2023 года. По данным Оператора, экспорт сократился на 28,7% по сравнению с одиннадцатью месяцами 2023 года и составил более 1 миллиарда киловатт·часов. В основном электроэнергию поставили в Турцию, на которую пришлось 82,6% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 865,15 миллиона киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Армению (137,43 миллиона киловатт·часов), Азербайджан (43,24 миллиона киловатт·часов) и Россию (1,26 миллиона киловатт·часов) . Кроме того, в январе-ноябре 2024 года Грузия импортировала почти на 37,1% больше электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 86,1% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 804,83 миллиона киловатт·часов, 8,5% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 57,25 миллиона киловатт·часов, и 0,4% – на Армению – 72,70 млн кВт. Главные вызовы системы энергетики Грузии и способы их решения >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт·часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт·часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт·часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, энергетика грузии