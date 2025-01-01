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Германия запретила въезд в страну 9 гражданам Грузии

Германия запретила въезд в страну 9 гражданам Грузии

Sputnik Грузия

Европейские власти уже не первый раз вводят санкции против граждан Грузии 01.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-01T13:03+0400

2025-01-01T13:03+0400

2025-01-01T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Германия запретила въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции", говорится в заявлении МИД Германии в соцсети X. О отношении кого введен запрет на въезд в Германию в ведомстве не уточнили. На фоне многочисленных протестов, которые активно проходили в Грузии в течение 2024 года, в адрес МВД страны неоднократно звучала критика от Запада. МВД неоднократно обвиняли в применении чрезмерной силы при разгоне акций, в ответ на это в ведомстве утверждают, что действия полиции соответствуют международным стандартам и направлены на восстановление порядка, только после явных нарушений закона "О манифестациях и собраниях". США ввели санкции против Иванишвили>>На последних акциях протеста, начавшихся 28 ноября после решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, пострадали более 150 сотрудников полиции. Во время весенних протестов, после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния", десять силовиков получили травмы, одному из них потребовалась хирургическая операция.Тем не менее доводы грузинских властей о законности действий полиции не убедили западные страны. В отношении министра внутренних дел Грузии Вахатна Гомелаури и других чиновников МВД были введены персональные санкции, включая запрет на въезд и заморозку активов, со стороны Украины, Великобритании, США и стран Балтии.При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высоко оценил работу МВД, назвав критику несправедливой.На фоне санкций 11 высокопоставленных чиновников МВД, в том числе Вахтанг Гомелаури, представлены к государственным наградам. Также премьер пообещал оказать всяческое содействие в случае возникновения у лиц, против которых ввели санкции, финансовых проблем из-за заморозки активов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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