https://sputnik-georgia.ru/20241227/ssha-vveli-sanktsii-protiv-ivanishvili-291574221.html

США ввели санкции против Иванишвили

США ввели санкции против Иванишвили

Sputnik Грузия

Иванишвили был добавлен в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T20:31+0400

2024-12-27T20:31+0400

2024-12-27T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. США наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзину Иванишвили "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", следует из заявлений Минфина и Госдепартамента США. Запад начал дистанцироваться от Грузии после принятия т. н. закона об "иноагентах". К этому времени США ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, глава МВД Вахтанг Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирза Кезевадзе внесены в "список Магнитского".Почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили был добавлен в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Это обозначение замораживает все его активы в США и ​​запрещает физическим и юридическим лицам США проводить с ним какие-либо транзакции.️Этот шаг является частью более широких санкций в соответствии с Указом президента, направленных на деятельность, которая считается вредной для национальной безопасности или внешней политики США.Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии".Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол >>Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других.Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили.Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе >>По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии.Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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