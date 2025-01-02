https://sputnik-georgia.ru/20250102/srok-dlya-vosstanovleniya-grazhdanstva-gruzii-prodlen-do-2027-goda-291625619.html

Срок для восстановления гражданства Грузии продлен до 2027 года

Срок для восстановления гражданства Грузии продлен до 2027 года

Sputnik Грузия

В 2024 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 776 человек 02.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-02T09:00+0400

2025-01-02T09:00+0400

2025-01-02T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Срок для восстановления гражданства Грузии и подачи заявлений на его сохранение продлен до 2027 года.Речь идет о гражданах Грузии, которых до 15 августа 2018 года не лишили гражданства в связи с приобретением гражданства другой страны и потерявших гражданство в связи с получением гражданства другой страны.Они могут обратиться в Агентство развития государственных сервисов с заявлением о восстановлении гражданства или его сохранении до 1 января 2027 года. Ранее государство предоставляло такую возможность до 31 декабря 2024 года.Кроме того, на два года продлен срок действия той статьи закона, которая касается условий установления гражданства Грузии для тех, кто родился в стране до 1993 года.Новшества в получении гражданства Грузии: что принял парламент >>В 2021 году за восстановлением гражданства Грузии обратились 1 073 человека, в 2022 году – 3 064, в 2023 году – 1 999, а в 2024 – 1 776.Временным правом на сохранение гражданства Грузии в 2021 году воспользовались 5 286 человек, в 2022 году – 13 406, в 2023 году – 6 016, а в 2024 – 7 588.Сохранение и восстановление гражданстваСогласно закону о гражданстве, в случае приобретения иностранного гражданства гражданин Грузии сохраняет за собой гражданство Грузии, если до приобретения указанного гражданства он получит согласие государства на сохранение гражданства Грузии. Согласие на сохранение гражданства Грузии выдается, если связь гражданина с Грузией будет признана убедительной.Бывшие граждане Грузии, утратившие гражданство Грузии ввиду приобретения гражданства иностранного государства, вправе обратиться в Агентство с требованием о предоставлении гражданства Грузии в порядке восстановления. Обязательными требованиями являются владение государственным языком Грузии в установленных пределах и отсутствие оснований для отказа.Установление гражданства для лиц родившихся до 1993 годаЭто условие касается лиц, которые до 31 марта 1993 года находились на территории Грузии или проживали на территории Грузии, и не приняли гражданство иностранного государства, а также лиц, родившихся на территории Грузии и покинувших территорию Грузии после 21 декабря 1991 года.Для получения гражданства таким способом необходима справка, удостоверяющая факт проживания лица на территории муниципалитета или (и) его нахождения на территории муниципалитета в конкретный день. Она выдается Комиссией по установлению факта проживания (нахождения) лица на территории муниципалитета, существующей при исполнительном органе соответствующего муниципалитета (в муниципалитете города Тбилиси – при мэре муниципалитета города Тбилиси).В этом случае также при выдаче учитывается отсутствие оснований для отказа.Основания для отказаЛицо не сможет получить гражданство Грузии в случае совершения им международного преступления против мира и человечества, или в случае его участия в особо тяжком преступлении против безопасности человека, государства, общественной безопасности и общественного порядка, или исходя из интересов охраны государственной безопасности Грузии или (и) общественной безопасности.Также отказ в получении гражданства выдается если лицо разыскивается правоохранительными органами Грузии или иностранного государства Интерполом или (и) в отношении него ведется процедура экстрадиции или выдворения.Интересы государственной безопасности Грузии или (и) общественной безопасности, охватывают случаи, когда нахождение лица на территории Грузии ставит под угрозу отношения Грузии с другими государствами или (и) международными организациями, либо имеется информация, с высокой степенью вероятности указывающая на связь лица с вооруженными силами страны (организации), враждебно настроенной по отношению к обороне и безопасности Грузии, или с иностранными разведывательными службами.Также основанием может касается и информации о связи лица с террористическими или (и) экстремистскими организациями, или с незаконным оборотом наркотиков, вооружения, оружия массового уничтожения либо их компонентов, с организациями, занимающимися торговлей людьми (трефикингом), или (и) иными преступными организациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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