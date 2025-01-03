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Автобус въехал в остановку в Тбилиси – пострадали несколько человек
Автобус въехал в остановку в Тбилиси – пострадали несколько человек
Sputnik Грузия
Пострадавшие были доставлены в клинику, о степени повреждений не сообщается 03.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-03T19:02+0400
2025-01-03T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Автобус въехал в остановку общественного транспорта на углу улицы Виктора Долидзе (Сабурталинский район) в Тбилиси, пострадали два человека, сообщил телеканал "Рустави 2". Пострадавшие были доставлены в клинику, о степени повреждений не сообщается. МВД ведет расследование происшествия по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси
Автобус въехал в остановку в Тбилиси – пострадали несколько человек
19:02 03.01.2025 (обновлено: 20:13 03.01.2025)
Пострадавшие были доставлены в клинику, о степени повреждений не сообщается
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Автобус въехал в остановку общественного транспорта на углу улицы Виктора Долидзе (Сабурталинский район) в Тбилиси, пострадали два человека, сообщил телеканал "Рустави 2".
Пострадавшие были доставлены в клинику, о степени повреждений не сообщается.
МВД ведет расследование происшествия по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".