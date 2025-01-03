https://sputnik-georgia.ru/20250103/novoe-konsulstvo-kazakhstana-otkrylos-na-zapade-gruzii-291634061.html
Новое консульство Казахстана открылось на западе Грузии
Новое консульство Казахстана открылось на западе Грузии
Sputnik Грузия
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в 1992 году 03.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-03T11:00+0400
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2025-01-03T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Пятое по счету почетное консульство Казахстана открылось в городе Озургети (регион Гурия), сообщил МИД Казахстана. Почетным консулом назначен известный грузинский предприниматель, совладелец винодельческой компании "Братья Асканели" Гоча Чхаидзе, родом из Гурии. Выступая на церемонии открытия консульства Чхаидзе поблагодарил за доверие, оказанное ему двумя государствами, и заверил, что приложит все силы для укрепления казахско-грузинских отношений.В планах бизнесмена реализация новых проектов, обмен бизнес-делегациями и деятелями культур, а также установление побратимских связей и межрегионального сотрудничества. По словам посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина, открытие консульства в одном из интересных экономических, культурных и туристических регионов Грузии является очередным свидетельством высокого уровня казахско-грузинских отношений и сохранения курса на их укрепление. Грузоперевозки по Среднему коридору заметно выросли>>Как отметил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили, Казахстан является важным партнером Грузии и официальный Тбилиси заинтересован в активизации сотрудничества с Астаной как в двустороннем, так и в многостороннем формате. На церемонии открытия консульства присутствовали также представители общественно-политических и деловых кругов. На сегодня в различных регионах Грузии функционируют пять почетных консульств Казахстана – в Батуми, Рустави, Боржоми, Гори и Озургети, а главное консульство работает при посольстве Казахстана в Тбилиси. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года, и в 2017 году отметили 25-летие этих связей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, казахстан, озургети
грузия, новости, казахстан, озургети
Новое консульство Казахстана открылось на западе Грузии
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в 1992 году
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Пятое по счету почетное консульство Казахстана открылось в городе Озургети (регион Гурия), сообщил МИД Казахстана.
Почетным консулом назначен известный грузинский предприниматель, совладелец винодельческой компании "Братья Асканели" Гоча Чхаидзе, родом из Гурии.
Выступая на церемонии открытия консульства Чхаидзе поблагодарил за доверие, оказанное ему двумя государствами, и заверил, что приложит все силы для укрепления казахско-грузинских отношений.
В планах бизнесмена реализация новых проектов, обмен бизнес-делегациями и деятелями культур, а также установление побратимских связей и межрегионального сотрудничества.
По словам посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина, открытие консульства в одном из интересных экономических, культурных и туристических регионов Грузии является очередным свидетельством высокого уровня казахско-грузинских отношений и сохранения курса на их укрепление.
Как отметил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили, Казахстан является важным партнером Грузии и официальный Тбилиси заинтересован в активизации сотрудничества с Астаной как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
На церемонии открытия консульства присутствовали также представители общественно-политических и деловых кругов.
На сегодня в различных регионах Грузии функционируют пять почетных консульств Казахстана – в Батуми, Рустави, Боржоми, Гори и Озургети, а главное консульство работает при посольстве Казахстана в Тбилиси.
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года, и в 2017 году отметили 25-летие этих связей.