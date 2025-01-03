https://sputnik-georgia.ru/20250103/novoe-konsulstvo-kazakhstana-otkrylos-na-zapade-gruzii-291634061.html

Новое консульство Казахстана открылось на западе Грузии

Новое консульство Казахстана открылось на западе Грузии

Sputnik Грузия

Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в 1992 году 03.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-03T11:00+0400

2025-01-03T11:00+0400

2025-01-03T11:00+0400

грузия

новости

казахстан

озургети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/02/291633903_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_e059962d99e47771124f4d134aee0b41.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Пятое по счету почетное консульство Казахстана открылось в городе Озургети (регион Гурия), сообщил МИД Казахстана. Почетным консулом назначен известный грузинский предприниматель, совладелец винодельческой компании "Братья Асканели" Гоча Чхаидзе, родом из Гурии. Выступая на церемонии открытия консульства Чхаидзе поблагодарил за доверие, оказанное ему двумя государствами, и заверил, что приложит все силы для укрепления казахско-грузинских отношений.В планах бизнесмена реализация новых проектов, обмен бизнес-делегациями и деятелями культур, а также установление побратимских связей и межрегионального сотрудничества. По словам посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина, открытие консульства в одном из интересных экономических, культурных и туристических регионов Грузии является очередным свидетельством высокого уровня казахско-грузинских отношений и сохранения курса на их укрепление. Грузоперевозки по Среднему коридору заметно выросли>>Как отметил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили, Казахстан является важным партнером Грузии и официальный Тбилиси заинтересован в активизации сотрудничества с Астаной как в двустороннем, так и в многостороннем формате. На церемонии открытия консульства присутствовали также представители общественно-политических и деловых кругов. На сегодня в различных регионах Грузии функционируют пять почетных консульств Казахстана – в Батуми, Рустави, Боржоми, Гори и Озургети, а главное консульство работает при посольстве Казахстана в Тбилиси. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года, и в 2017 году отметили 25-летие этих связей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

казахстан

озургети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, казахстан, озургети